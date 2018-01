'Pseudolíderes' del PAN ven en ciudadanos un botín: Margarita

Monterrey

Luego de no descartar una candidatura al senado por el Partido del Trabajo (PT), la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, declaró este sábado que su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) se debe a que algunos presuntos líderes vieron a este instituto político y a la ciudadanía como un botín.

En entrevista para Telediario con Azucena Uresti, la ex panista no señaló nombres de los "pseudolíderes" a los que se refiere y dijo que se apartaron totalmente del espíritu del PAN de buscar transformar a México.

“Yo decido renunciar porque hay pseudolíderes que se apartaron totalmente del espíritu y de la esencia del partido que buscaba transformar a México, que buscaba servir a los nuevoleoneses y que quedó en manos de un grupo pequeño de personas que únicamente ven al PAN y desgraciadamente a los ciudadanos como un botín.

“Yo no podía convalidar ese tipo de acciones y de todos he sabido que públicamente tuve diferencias con algunos de esos pseudolíderes desde que estaba yo terminando la administración, ello me valió el odio desmedido de muchos de ellos, ello me valió una persecución por yo señalar que era lo que estaban haciendo mal y la mala conducción que llevaban en cuanto al partido y por supuesto la mala conducción que estaban haciendo hacia la ciudadanía; a raíz de todas estas situaciones decido yo renunciar al PAN después de una militancia de casi 20 años”, declaró.

No descarta candidatura

Luego de ser contemplada por el Partido del Trabajo como posible candidata a una senaduría, la ex alcaldesa de Monterrey no descartó aceptar dicha posibilidad.

La ex edil señaló que valorará esa propuesta y todo lo que vaya surgiendo, dijo que reflexionará desde que trinchera trabajará por Nuevo León y por México.

“No necesariamente en una boleta pero si seguiré trabajando por tener un mejor México. En esta vida no puedes dar nada por descartado así es que estoy receptiva a todo lo que vaya sucediendo y también tendré que valorar el tema con mi familia y ya viendo todo el contexto tomaremos una decisión”, comentó.