En 2018, la tentación será usar a Trump con fines electorales: Ebrard

Ciudad de México

Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no influirá por sí solo en las elecciones de 2018, pero que la tentación será usarlo con fines políticos.

“La gran tentación es que el proceso electoral cerca puede llevar a que cada quien vea cómo le va a sacar provecho en términos electorales y yo creo que lo que debemos hacer responsablemente es evitar eso, impedirlo si es posible”, dijo en un foro realizado en la Casa de América en Madrid.

El perredista indicó que en su lugar, habría que pensar cómo se defienden mejor los intereses de México frente a Estados Unidos y no cómo sacarle provecho a Donald Trump, pues la actual respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto no ha sido tan firme ante la ofensiva del presidente estadunidense.

“Lo primero que sorprende es que no hemos reaccionado, no sé si porque estoy demasiado tiempo en California. Es que frente a una ofensiva de ese tamaño, muy vivencial, todavía no hemos podido reaccionar, tratamos de sobrevivir lo mejor que podamos frente a la realidad”, señaló.

Recordó además que el presidente Enrique Peña Nieto haya invitado a Donald Trump a México cuando aún era candidato presidencial, algo que, dijo, “nunca habíamos visto en la historia, un grave error”.

Por ello, consideró que hay que dejar de ser anuentes a las iniciativas que Estados Unidos ha tomado y acelerar “todas las formas de diálogo latinoamericanas e iberoamericanas respecto a lo que estamos viviendo ahora”.

“Pienso que podríamos iniciar un diálogo mucho más intenso con miras a diseñar algo que tal vez probablemente nos va a tomar un poco de tiempo, pero que puede ser efectivo”, mencionó.

Agregó que México tiene que salir de su zona de confort, “estamos ante algo realmente nuevo, nuestras formas de reacción tradicionales no están del todo diseñadas para una gente así”.

Consideró que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos será adversa, “nada favorable”, debido a que además están las elecciones de 2018, por lo que “el tiempo es muy corto”.

Ebrard también criticó que el gobierno de México se enfoque en la situación de Venezuela, pues dijo que es una forma de decir que los gobiernos de izquierda son un peligro.

“Convertir a Venezuela en la prioridad y en el tema casi monotemático de la administración actual, eso es para decir es que la izquierda es peligrosa en México, eso es una tentación muy peligrosa y equivocada”, puntualizó.

El político participó en el foro “El papel de los países iberoamericanos frente a la administración de Trump”, en el que también estuvieron Celso Amorim, ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil; Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Relaciones Exteriores de España y José María Forte, director de Radio 5.

VJCM