Se reúne Manuel González con ex gobernador priista

Monterrey

El gobernador interino, Manuel González Flores, se reencontró con su "maestro", el ex gobernador Jorge Treviño Martínez, durante un desayuno que se prolongó casi dos horas en el restaurante Manolín.

Ambos trabajaron juntos cuando el actual mandatario independiente fungía como secretario particular del ex gobernador priista.

Al salir del restaurante, González Flores calificó a su "maestro" como el mejor ex gobernador que ha tenido el Estado.

"Para mí, él, a lo largo de la vida es mi maestro, tal vez uno de los mejores atributos que uno pueda comentar de un político y él es mejor ex gobernador de Nuevo León. Ha sido excelente, guardó la discreción y se retiró y poco a poco se ha ido desvaneciendo.

"Yo creo que muchos políticos... a mí me encantaría terminar mi carrera así, salir de la política y poco a poco irme desvaneciendo y hasta en eso fue bueno", dijo González Flores.

La amistad, la lealtad y el respeto iniciaron desde 1982, cuando se fue a México con Treviño Martínez a la Ciudad de México siendo González Flores diputado federal.

Hablaron de temas diversos como transporte, movilidad, seguridad, entre otros.

Por su parte, Jorge Treviño Martínez apenas alcanzó a decir algunas palabras a los reporteros antes de abordar su camioneta.

"(Manuel) no es alumno, es maestro... está extraordinariamente bien (como gobernador), no, no, no, qué le voy a dar consejos, estoy para recibirlos(...) Nos hemos encontrado en algunas otras ocasiones", dijo el ex gobernador.