Manuel tiene más experiencia que actual gobernador: Héctor

Monterrey

A horas de que el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, asuma la gubernatura de Nuevo León de manera interina, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor García, pidió al funcionario que cambie la relación fría que tiene el Gobierno con el Congreso del Estado y con los medios de comunicación.

El también presidente de la Comisión de Legislación del Congreso local, le deseó suerte a González Flores y comentó que tiene más capacidad que el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien a partir de que entre Manuel González como interino, se separará del cargo por un lapso de seis meses para buscar contender por la Presidencia de la República por la vía independiente.

Héctor García explicó que aún no sabe si acudirá a la toma de protesta este domingo por la noche al Congreso.

"Convocaron solamente a la permanente, nosotros no fuimos requeridos, ya veremos si acudimos o no, entre tanto desearle suerte al gobernador por los seis meses, si le va bien al gobernador, le va bien a Nuevo León, nosotros tenemos la intención de que ojalá cambien algunas cosas, que el Gobierno no ha sido asertivo con el tema del contacto no solamente con los demás poderes, sino además con los medios de comunicación, etcétera, que creo que es importante para la gobernabilidad del estado.

"Ojalá estos seis meses dé un ejemplo de cómo debería de haber sido desde el principio el gobierno en su conducción", expresó.

Jaime Rodríguez sostuvo esta semana reuniones, el lunes y martes y posteriormente se tomó unas vacaciones para a partir de la próxima semana meterse de lleno a su proyecto electoral, ya que aún no suma el total de las firmas que se requieren, que son 866 mil, para lograr la candidatura independiente.

Héctor García resaltó que en su opinión, Manuel González Flores tiene mayor capacidad que Jaime Rodríguez para desempeñarse en el cargo de gobernador de Nuevo León, debido a que obtuvo más experiencia en distintos cargos públicos que ha desempeñado y por ello anticipó que realizará un buen trabajo.

"Sí, mucho más, yo le veo a Manuel González mucho más experiencia, ha estado en niveles altos de gobierno y ahí es donde se aprende, entonces yo confío en que va a hacer un buen trabajo, que así sea por el bien de Nuevo León", comentó el legislador.