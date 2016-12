Manifiestan rechazo a posible aumento de tarifas

Monterrey

Ante la intención de las centrales obreras en Nuevo León, CROC y CTM, de aumentar la tarifa a los camiones y taxis para el próximo año, la asociación Únete Pueblo Usuarios del Transporte y Servicios Públicos reiteró que se trata de una ilegalidad y criticó a los líderes sindicales por querer “explotar a los trabajadores”.

Fue el 29 de noviembre del presente año cuando Alberto Serna de León, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, dio a conocer que propondrían al Consejo de Transporte y Vialidad ajustar los precios.

Por su parte, Ismael Flores, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, se mostró el pasado lunes a favor del aumento, argumentando el alza en la gasolina y la devaluación del peso.

“Hay que recordar que el transporte está en manos de una central obrera, que en este sentido es la CTM, Ismael Flores es el pulpo camionero de aquí de Nuevo León, por eso se hace todo lo que él indica, por eso es el juego político que el PRI siempre estuvo manejando en las cuestiones electorales.

“Entonces creo que Ismael Flores ha pasado de ser de un líder sindical, que debe de ser un defensor de los trabajadores de la clase obrera, se ha convertido más bien en un empresario explotador de los trabajadores”, comentó Rocío Montalvo, líder de la organización.

La activista dijo que presionarán al gobernador Jaime Rodríguez para que no avale el ajuste a los precios, pues prometió acabar con el monopolio del transporte cuando se reunió con ellos en campaña.

“Cualquier tipo de aumento a las tarifas, cualquier tipo de aumento que se realice, todo eso depende del mismo gobernador, entonces vamos a ir con él, vamos a solicitar que meta mano dura.

“Y sobre todo que solucione el problema, porque a pesar de que han anunciado apertura de consorcios y todo, (…) tenemos más de 65 por ciento de camiones chatarra en el área metropolitana”, advirtió.

Por último, reiteró que se trata de una solicitud que no procede, pues el Consejo de Transporte y Vialidad no puede avalar la propuesta al no contar con tres integrantes representantes de los usuarios del transporte, además, se tendrían que realizar estudios socioeconómicos en la Comisión de Costos y Productividad antes de determinar si es o no factible el alza.