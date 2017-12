Mandatario tomó 13 días de vacaciones en dos años

Monterrey

En dos años como gobernador, Jaime Rodríguez Calderón habría tomado en total 13 días de vacaciones.

Aunque el año pasado se desdijo al señalar que no había tomado días de descanso, el mandatario estatal pudo solicitar nueve días de diciembre del 2016 y ahora en este diciembre 2017 por lo menos anunció que serían entre cuatro o cinco días.

En su primer año al frente del Gobierno del Estado, Rodríguez Calderón tomó sus primeras vacaciones del 26 de diciembre del 2016 al 3 de enero del 2017.

En ese momento se designó a Jesús Humberto Torres Padilla, titular de la Secretaría de Infraestructura, como encargado del despacho para las funciones propias del Ejecutivo estatal.

Pese a ser información oficial, en septiembre pasado, el gobernador reviró y afirmó que no se había tomado esos días de descanso.

"Este año no he tomado vacaciones, ustedes tienen consignado que en diciembre (de 2016); yo solicité permiso en diciembre, no salí a ninguna parte, estuve en Pablillo y en García, y evidentemente cuando hablé de vacaciones es para que ustedes agarren la onda, y yo los traigo del tingo al tango", dijo.

El jueves y viernes pasado, Rodríguez Calderón anunció de nuevo que se tomaba vacaciones festejando cuatro o cinco días, que decidió fuera este 28 de diciembre, justo en su cumpleaños número 60.

A partir del primero de enero, tomará licencia de seis meses para buscar la Presidencia.