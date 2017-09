Mandaremos a AMLO a descansar a su rancho: Enrique Ochoa

México

El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, tiene la absoluta certeza de que su partido mandará a descansar a Andrés Manuel López Obrador a su rancho de Palenque, Chiapas, La Chingada, luego de que lo derroten en los comicios del próximo año.

Hace un mes el tabasqueño, dos veces aspirante presidencial, advirtió ante diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena): “No voy a ser candidato eternamente. Es a Palacio (Nacional) y aplicarnos seis años para transformar al país, o a Palenque”.

En ese sentido, Ochoa indicó que México no merece un régimen político y económico como los de Corea del Norte y Venezuela, con los que comulgan los militantes de Morena.

En entrevista con MILENIO, minimizó el llamado frente amplio, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ya que solo es una vía para atender los caprichos personales de los dirigentes de esos partidos políticos.

Afirmó que a Ricardo Anaya no le queda “la cachucha de presidente nacional panista y mucho menos la de candidato presidencial”, lo que es cierto, dijo, es que el PAN se le está desmoronando en las manos.

¿Qué opina sobre el frente amplio que han conformado, tanto para lo electoral como en lo legislativo, PAN, PRD y MC?

En este frente, que supuestamente es ciudadano, no ves un solo ciudadano que no sea dirigente de un partido. Por otro lado, es el pleno reconocimiento de que solos el PAN y el PRD no pueden competir en las elecciones presidenciales con éxito.

“Ya lo demostramos nosotros los priistas con los partidos con los que tenemos una identidad ideológica, que somos los que pueden ganar las elecciones y, sobre todo, detener el avance del populismo autoritario que representa López Obrador y Morena.

“Se ha reflejado que López Obrador y Morena apoyan el régimen de Corea del Norte o el de Venezuela, ese es precisamente el régimen político y económico que ellos ven como positivo, nadie más en el mundo los ve así, pero efectivamente es esa la visión política que ellos quieren para México y por supuesto que el país merece mejor destino”.

El principal promotor es el líder del PAN, Ricardo Anaya, ¿Cree que sea la vía para obtener la candidatura presidencial?

Es una ironía, porque Ricardo Anaya está promoviendo un frente con otros partidos, cuando su propio partido se le está desmoronando entre las manos. Es producto de una ambición donde él juega con dos cachuchas, la cachucha de ser presidente de un partido político y la cachucha de ser un aspirante a una candidatura presidencial.

“Y por lo que hemos visto en su partido ninguna de las cachuchas le queda bien, en ese sentido, lo que ha acumulado Ricardo Anaya es el rechazo de una serie de personas que en algún momento lo apoyaron y que, cuando lo apoyaron en su trayectoria política recibieron la lealtad y la amistad de Anaya y ahora los ve como traidores y los está amenazando con expulsarlos de su partido político.

“Ese es el nivel de tolerancia que pretende tener Ricardo Anaya cuando en su propio partido genera división y trata de acercarse a otros partidos en una ambición personal de ser el candidato”.

Hace seis años Peña, como candidato, lideraba las encuestas y se convirtió en Presidente, hoy esas mediciones no le favorecen al PRI, incluso algunos los ponen en tercer lugar. ¿Aún hay tiempo para revertir estos números?

Por supuesto, y las encuestas recientes nos están marcando en segundo lugar, en una contienda a tercios, pero en empate técnico con Morena. Es decir, si contrastamos cómo estaba el PRI en las encuestas hace seis o nueve meses y cómo está ahora, vemos en todos los medios de comunicación, en todas las encuestas, una franca mejoría.

“La ciudadanía está volteando a ver la propuesta de los priistas, a partir de las elecciones del 4 de junio, a partir de una Asamblea Nacional, donde debatimos con pluralidad, pero construimos la unidad de propósito en el partido para acercarnos a la ciudadanía, eliminando todos los candados y reconociendo el valor que tienen los jóvenes, las mujeres y los hombres en el desarrollo político del país”.

¿Cuándo tendrán candidato?

La ley electoral establece que los calendarios para tener precampañas y campañas serán a fines de año y a principios del año entrante. En consecuencia, obedeciendo puntualmente lo que marca la ley tendremos los procedimientos públicos, transparentes que podemos hacer llegar a todos los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, para determinar quién será nuestra candidata o candidato presidencial.

“Estaremos analizando los distintos perfiles a lo largo de las próximas semanas y meses para presentar a la ciudadanía los mejores candidatos en los más de 18 mil 500 puestos a competencia que estaremos ofreciendo a la ciudanía en el primer domingo de julio del año entrante”.

¿Cómo será ese priista que encabece la candidatura presidencial?

Tiene que ser un candidato o candidata que reúna las mejoras cualidades que está exigiendo la ciudadanía para competir con firmeza y ganar su confianza y su voto. Tiene que ser una persona preparada, por supuesto, tiene que acreditar un trabajo destacado en el servicio público y una trayectoria de honestidad y honorabilidad.

“Lo que ha mandatado nuestra Asamblea Nacional es revisar los perfiles de los ciudadanos militantes del partido y de los ciudadanos simpatizantes para ofrecer a la ciudadanía las mejoras candidatas y candidatos en toda la República.

“Recordemos que la elección de 2018 es la más grande en la historia de México. Estaremos eligiendo Presidente de la República, senadores y diputados, pero además de ello habrá elecciones a escala local, en 30 entidades, incluyendo comicios para gobernador en nueve estados y el jefe de Gobierno.

“En el PRI estamos convencidos de que tener las puertas abiertas con la ciudadanía, incorporando a las mejores candidatas y candidatos, las mejores propuestas y programas de solución a los problemas que tenemos en el país, es que vamos a merecer su confianza, su participación y su voto”.

¿Mandarán a descansar a López Obrador a su rancho?

Sí. Absolutamente. No me queda duda que el PRI, con sus candidatas y candidatos, del brazo de la ciudadanía vamos a evitar que el populismo autoritario avance en México. Por supuesto que México merece mejor destino, en lugar de ser gobernado por López Obrador o Morena, que admiran regímenes como el de Corea del Norte o Venezuela.

*Presidente nacional del PRI.