Mancera pide a Peña explicación de precios diferenciados de gasolinas

Ciudad de México

Al reiterar su desacuerdo frente a los precios diferenciados de la gasolina en la Ciudad de México, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acusó a la Comisión Reguladora de Energía de proponer a través de un documento una regulación más laxa para la instalación de estaciones de servicio en la capital.

En conferencia de prensa, el mandatario local mencionó que hace falta información para conocer de dónde se sacaron los precios diferenciados del combustible, así como una posición política del presidente de la república sobre el tema y no únicamente asuntos técnicos.

“Nos refiere en este documento… que no se pongan límites de distancia, por ejemplo. Pues la Ciudad de México ha tomado en consideración para su legislación muchos factores, por ejemplo que no haya escuelas cercanas, etcétera. Eso no viene en el documento, es decir el documento pareciera que lo que plantea es, 'háganse estaciones de servicio en todos lados, la ciudad, llénenla de estaciones de servicio'", afirmó.

En este sentido, Mancera Espinosa mencionó que con las 90 zonas con precios diferentes se abrió una brecha de desigualdad. Y es que según dijo, sólo se están tomando en cuenta cuestiones técnicas sin tomar en cuenta las repercusiones sociales.

Además, dijo que hasta la fecha no existe una explicación clara sobre los criterios que se tomaron para establecer los precios diferenciados, que supuestamente se basan en temas de logística y almacenamiento.

“No puede hacerse solamente técnico, y ahora esto se ha manejado de manera técnica. Eso es lo que yo quisiera platicar con el presidente de la República, que es cierto que México tiene que cuidar su economía, y debe de cuidar su proyección nacional e internacional, pero también estamos recibiendo solamente golpes, reveses, como esto que está manejando el todavía presidente electo, Donald Trump, que ya está teniendo repercusiones en los mercados financieros y como consecuencia en el país”, señaló.

Mancera Espinosa insistió en que no tiene sentido ir a la reunión de la Conago con el Secretario de Hacienda porque únicamente se tratarán temas técnicos y no se podrán abordar los temas políticos que debe responder el ejecutivo federal.

Por tanto, aseguró que si no es en la Conago, buscará reunirse con el presidente Peña para abordar la agenda de la capital.

“Tiene que ver con energía de la ciudad, con movilidad de la ciudad y por supuesto también con estos temas de competencia, que ya es competencia económica en la Ciudad de México, vinculada a la energía, además de la agenda que tenemos”, concluyó.