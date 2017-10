Monterrey

Para Malaquías Aguirre, activista con larga trayectoria en asociaciones como Vertebra, Efecto Ciudadano y, actualmente miembro de "El Grupo de los 100 y más", el centro del problema en cuanto al informe del gobernador Jaime Rodríguez Calderón es que "no ha dado resultados".

Y por ende, señaló, no tendría nada positivo que informar, y si así lo hiciera, consideró, estaría cayendo en mentirle a los ciudadanos de Nuevo León.

"Si informa cosas positivas, está siendo más mentiroso de lo que creíamos, porque no hay resultados.

"No se ve eficiencia en el gobierno, hay un presupuesto mayor y no han hecho absolutamente nada, algo está pasando y creemos que es corrupción galopante porque no hay resultados para el estado" acusó.

Sobre las aspiraciones presidenciales del actual mandatario en la entidad, Malaquías Aguirre insistió que, bajo esta administración, Nuevo León ha ido para atrás en todos los sentidos.

"En lo que pensamos, no solo yo, sino un grupo de amigos, es que el Bronco no ha dado resultados, ofreció mucho y no ha dado resultados, hizo muchas promesas y no ha hecho absolutamente nada.

"Hemos ido yendo cada vez más para atrás, en el 2000 éramos el mejor lugar para vivir e invertir, y ahorita prácticamente estamos en la quiebra, y esa es labor del Bronco que jaló más para atrás al estado, cuando la esperanza era que cumpliera las promesas que hizo en la campaña", subrayó el empresario.

