Analizan cierre o renta del Santa Lucía para show navideño

Monterrey

Sin entrar en mayores detalles de un posible cobro, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón confirmó que una parte del Paseo Santa Lucía será utilizado para realizar el espectáculo navideño “Luztopía” en diciembre próximo.

Abordado al término de un evento sobre seguridad en el municipio de Apodaca, el Ejecutivo estatal informó que se está analizando el tema por parte de Fideicomiso Parque Fundidora, que encabeza, Fernando Palomo Villarreal, y la Secretaría de Economía y del Trabajo, que preside Fernando Turner Dávila.

¿Qué información tiene sobre la posible renta o cierre del Paseo Santa Lucía para un show navideño en diciembre?

“Estamos viendo eso, sí hay una condición que va hacer tanto el Parque Fundidora como la Secretaría de Economía.

“La idea es que Navidad sea un poco más atractivo, que la gente no tenga que ir a ningún otro lado, sino que lo tengamos acá, que utilicemos obviamente la infraestructura que tiene el estado, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y el Parque Fundidora para los efectos que en Navidad esté feliz y esté contenta”, indicó.

Al cuestionarlo sobre el posible cobro para quienes acudan a este espectáculo, señaló que lo desconoce y que no se ha hablado del rubro.

“Es algo que no está concretado, pero sí se está viendo eso; no, no, no… tengo todavía el conocimiento (de algún cobro), no hay aún todavía ese plan”, respondió brevemente.

Cuestionan diputados cierre

Los coordinadores de las bancadas en el Congreso local cuestionaron el “cierre temporal” que hará el Gobierno del Estado y el Clúster de Turismo para ofrecer a la ciudadanía el evento de iluminación navideño “Luztopía” que se desarrollará en un tramo del Paseo Santa Lucía.

Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, comentó que la administración de Jaime Rodríguez Calderón ha convertido los espacios públicos en negocio al ejemplificar que lo mismo está haciendo con el Parque Fundidora.

“Creo que esto atenta contra la vocación de los espacios públicos, si hay eventos privados no se pueden llevar a cabo en detrimento de los ciudadanos y creo que al final del día este Gobierno es insensible a lo que los ciudadanos están exigiendo, y este tipo de cosas que se están dando en un contexto de campaña iniciada por el gobernador, pues todo levanta sospecha”, refirió.

Por su parte, Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo estar en contra totalmente del cobro de 50 pesos para dicho evento, por el contrario, invitó al Clúster y al Gobierno a sacarle el mayor provecho a los patrocinadores al considerar que “nadie trabaja gratis”.

“Ese Clúster que tiene empresariado va buscar sacar lucro, pues que ellos le pongan (dinero), qué culpa tiene quien no va a pagar 50 pesos y qué culpa tienen los ciudadanos que de por sí ya los exprimen, aparte ponles 50 pesos para armar un show que no va traer gran beneficio al estado”, manifestó.

En tanto, Marco González, coordinador de los priistas, consideró que con este tipo de eventos se pierde el sentido público por el cual se creó el Paseo Santa Lucía. Criticó además que el Estado solamente está pensando en el corto plazo de dicho espacio público e invitó a que se respete el plan original que se tenía contemplado en la administración del entonces gobernador José Natividad González Parás.

“Va prácticamente a matar el Paseo Santa Lucía para todas las personas que acostumbraban pasear ahí los fines de semana. Se está pensando en una visión a corto plazo, no están viendo el potencial que tiene el Paseo Santa Lucía, que deberían de respetar los planes originales cuándo nace en el sexenio de Nati cuándo era la vocación meramente ciudadana y ahora lo están queriendo privatizar, aunque sea por tramos”, subrayó.

Este lunes, MILENIO Monterrey publicó que el Clúster de Turismo de Nuevo León pretende “cerrar” temporalmente un tramo del Santa Lucía para desarrollar el evento Luztopía, actividad muy semejante a lo que se hizo en pasadas administraciones con “Luminasia”.

Sin embargo, en esta ocasión pretenden ejercer un cobro de 50 pesos al público en general y solamente los niños menores de 3 años tendrán acceso gratuito.