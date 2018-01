Diputados priistas responden a hijo de Colosio

Monterrey

Luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas ha lanzado críticas hacia la política y el priismo, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Héctor García, declaró que el hijo del fallecido candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Murrieta, utiliza el nombre de su padre "para llevar agua a su molino".

El legislador señaló que es lamentable e inoportuna la postura de Colosio Riojas, a quien calificó de falto de oficio político y que eso le resta mucho como persona, reiterándole que no debe de utilizar la memoria de alguien que ya no existe.

TE RECOMENDAMOS: "Si Colosio viera al PRI, se volvería a morir": Luis Donaldo Colosio Riojas



"Mi opinión es que alguien que está en política no puede utilizar a su propia familia y menos si ya no existe para tratar de llevar agua a tu molino, es incierto, es muy subjetivo decir si el señor viviera otra vez pasaría tal cosa, el hecho real es que lamentablemente Luis Donaldo Colosio Murrieta falleció en un asesinato vil, seguimos su ejemplo, muchos priistas seguimos llevando su bandera.

"La verdad me parece lamentable, me parece inoportuno, me parece falta de oficio político y me parece que le resta mucho a un joven profesionista que ha tomado una decisión libre de irse a otro partido, bien hecho, ese es su derecho, pero creo que no se debe de utilizar la memoria de alguien que ya no existe", dijo.

Refirió que evidentemente es una declaración con sentido político la que hizo Colosio y que no se vale, porque su padre ya no existe, y que en todo caso debió enarbolar las causas de su progenitor, aunque sea desde otro partido.

No comparto sus comentarios

Por su parte el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, declaró que respeta los comentarios de Colosio Riojas y el partido que eligió, pero que no coincide con él.

"Es una decisión personal su comentario, se respeta y se le desea todo el mayor éxito en su vida política, que esté preparado para todos los comentarios buenos o malos hacia su persona ahora que es una figura pública y se le respeta la decisión que haya tomado en torno al partido que decidió y a los comentarios que está haciendo, yo no los comparto porque su papá fue una figura que yo respeté", declaró.