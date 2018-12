Luchador social, activista, bajista y compositor

Rafael González

Para el secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, hay dos momentos que marcaron su destino: Cuando conoce al músico Alonso Arreola, porque a partir de ahí se convirtió en bajista; y su participación como personal de apoyo en una caravana de zapatistas en la ciudad de Puebla, ya que eso lo confirmó como un activista y luchador social.

¿Cómo eran tus padres?

“(Él) Era un hombre muy respetuoso de los demás y muy educado (…) Me enseñó a dar libertad. Era estricto, pero nunca me condenó por ser como era y a pesar de que era muy católico cuando empecé a cuestionar, a él, lo único que le importaba era que yo fuera un buen hombre, y mientras yo fuera un hombre, a él no le importaba que siguiera o no las cosas de la Iglesia”. Mientras que de su progenitora resalto su fuerza, determinación y carácter”.

¿Cuáles son tus gustos y aficiones?

“Me marcó el Rock en tu idioma, The Cure, The Doors y The Beatles”.

Ese gusto por la música ¿te hizo aprender a tocar el bajo?

“Digo que soy muy suertudo en la vida, ya había dejado el bajo como diez años, tocaba una vez cada seis meses (…) una amiga, que era a su vez amiga de Alonso Arreola, quien es el nieto de Juan José Arreola, me lo presentó y como toco el bajo le caí bien y me metió a su laboratorio de bajistas. Estuve tres años con él en clases. Después de tomar clases con Alonso Arreola tres años ahora sí soy bajista. ¿No sé si saben lo que es tapping? Con las dos manos les pegas a los trastes, en lugar de rasguear o pegarle así sobre los trastes, como si fuera piano. Le decía: ‘A mí no me gusta eso’. Me decía, ‘No sabes lo que estás diciendo’. Él me enseñó muchísimas técnicas y tengo canciones mías en tapping. Fue una suerte, ese señor Alonso Arreola es un genio con el bajo”.

¿Tenías alguna banda?

“Toqué en un grupo en la preparatoria que se llamaba Fuga, con quienes tocaba covers y temas propios. Teníamos a un amigo que era como José Alfredo Jiménez, de chiflido; y después aprendió un poco de teclado y entonces él componía las canciones”.

¿Alguna canción que te marcó?

“Mi hermano es menor y se casó primero. Eso me marcó para dejar de andar de travieso. Cuando nació mi sobrina me dije, ‘Quiero una familia’, y le compuse una canción para niños”.

Para ti ¿qué es la inspiración?

“Yo pensaba que te llegaba tu musa. Pero él (Arreola) me dijo, ‘No. Tú crees que cuando quisieron hacer la canción de Star Wars, la película, ¿No crees que no es un trabajo y que no es una obra de arte? Claro que es. Por supuesto que hay técnicas y disciplina’. Entonces él me dijo, vamos a hacer una canción para una niña, que iba a cumplir dos años y me puse a chambear en la canción, por supuesto que hay partes que son inspiración, pero más bien es dedicación”.

¿Algún recuerdo de la infancia?

“Me conmocioné en una caída en la bici y estuve inconsciente dos días. En una moto me rompí la tibia”.

¿Cómo fue tu arribo en el activismo?

“Cuando llegó una caravana zapatista a la ciudad de Puebla y me tocó hacerles valla en la entrada de la catedral. Me pusieron en la puerta y yo trataba de ayudarlos a salir, esa era mi única función. Pero por alguna razón nuestros hermanos indígenas pasaron, todos con pasamontaña, frente a mí, creo que unas 300 personas, y de esas 300 unas 250 me dijeron, ‘No te olvides de nosotros’, y me daban la mano”. Desde entonces, todas sus acciones se enfocaron al activismo, sobre todo porque lo que más le indigna, es la discriminación.