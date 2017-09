Alcalde de Los Ramones pide apoyo para puente

Monterrey

El municipio de Los Ramones quedó incomunicado luego de que el río Pesquería inundara el vado que conecta la comunidad con Altamira.

En entrevista para Telediario con el arquitecto Héctor Benavides, el alcalde del municipio, Rosendo Galván Medina, mencionó que llevan incomunicados todo el día, sin embargo, sí han tenido apoyo, pero pidió a las autoridades que les hagan un puente competente.

“Hemos estado incomunicados todo el día y ahorita estamos en el puente, es un vado (…) Si ha llegado ayuda y se lo agradezco a Protección Civil, (….) diciéndoles a las autoridades arriba que pues nos presten un poquito de atención y nos ayuden con este tipo de vado, que nos hagan un puente competente”, comentó.

Agregó que el vado se encuentra en la cabecera del municipio y que la gente del municipio ayudó a limpiar el vado.

“El vado está en la mera cabecera del municipio, tienen que pasar por él para llegar a Los Ramones, el agua ya nos dio paso, ya limpiamos, le quitamos todo el lodo, ya vimos que está defectuoso el vado, toda la gente cooperó con escobas y palos y ya quitamos todo el escombro.

“Ya están avisadas las autoridades, ya vino Protección Civil y quizás me van a echar la mano junto con la Policía del municipio y me van ayudar a cuidar la bajada de este lado y de allá para acá, la gente se molestó pero ya les expliqué, el que quiera pasar, que le pasé, yo no me hago responsable”, concluyó.

Inundaciones en Anáhuac

El alcalde de Anáhuac, Juan Manuel Morton González, mencionó que tuvieron problemas en la madrugada, teniendo una precipitación de alrededor 8 pulgadas.

“El problema fuerte lo tuvimos en la noche, madrugada de hoy, se registró una precipitación de alrededor de 8 pulgadas, entonces empezamos a recibir llamadas de auxilio a Protección Civil y Seguridad Pública de gente que estaba sufriendo daños en sus viviendas que se estaban inundando.

“Procedimos a prestar el auxilio y estuvimos canalizando en un albergue, llegando a tener entre 80 y 90 personas entre adultos y niños, estábamos preparados y teníamos la forma de ayudarlos, ahorita más o menos se ha normalizado la situación pero si es una precipitación atípica”, mencionó.

Morton González dijo que la presa Venustiano Carranza “Don Martín”, no está en toda su capacidad, por lo que si puede almacenar agua.

“El reporte que tengo de la presa Venustiano Carranza conocida como Don Martín está a un 44 por ciento de su capacidad, la presa tiene mucha capacidad de almacenamiento, si le está entrando agua pero el reporte que me llegó de Conagua es que la presa está a su 44 por ciento”, aclaró.

Dijo que varios ejidos del municipio están incomunicados y que si mañana no hay paso por vía terrestre, pedirán apoyo a las autoridades.

“El problema que tenemos es que hay varios ejidos que están incomunicados, nos estamos comunicando por vía telefónica pero si mañana ya no hay manera de entrar con ellos por vía terrestre, le vamos a pedir apoyo del Gobierno del Estado para acercarnos con ellos.

“Son 3 ejidos y algunas comunidades, yo le calculo 100 o 120 familias las que están bien pero incomunicadas, el más alejado es el ejido Nuevo Anáhuac que está más o menos a 40 km de la cabecera municipal”, comentó.