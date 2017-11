Entidades 'offshore' operaban legalmente: Legionarios de Cristo

México

Los Legionarios de Cristo informaron que las instituciones y obras promovidas por esta congregación no tienen recursos en entidadesoffshore.

De acuerdo con la investigación internacional "papeles del paraíso", difundida en Italia por el diario L'Espresso, Los Legionarios de Cristo utilizaron paraísos fiscales para gestionar las entradas de su servicio educativo durante la época en que el padre Marcial Maciel era director general.

La congregación afirmó que las entidades en las Bermudas, Panamá, Jersey y Virgin Islands ya fueron cerradas.

En un comunicado, se explica que "las entidades offshore que existieron con alguna relación a la congregación y sus miembros fueron operadas conforme a la legalidad y nunca fueron sociedades usadas para actividades ilícitas como parecen afirmar algunos artículos periodísticos".

Según la investigación, el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, creó en Bermudas en 1992 la sociedad "The Society for Better Education" con la asesoría de Appleby.

En noviembre de 1994 se le sumaba la "International Volunteer Services", también con la asesoría de Appleby, para "gestionar los millonarios ingresos de su imperio educativo", asegura la investigación.

Calculan que el flujo de entrada era de cerca 300 millones de dólares al año y que el dinero de ambas sociedades acaba alimentando el fondo fiduciario Ecyph Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En los registros de Appleby, toda esta red financiera en paraísos fiscales está vinculada a la dirección: Vía Aurelia 677, Roma, donde tiene su sede la Dirección General de los Legionarios, agrega "L'Espresso".

Las investigaciones desde el Vaticano desde Maciel ante las acusaciones de abusos sexuales y uso de drogas terminan con la condena en 2006 del entonces papa Benedicto XVI, su alejamiento y la orden de una profunda revisión de la congregación.

Se comprobó que Maciel, quien murió en 2008, cometió abusos sexuales contra seminaristas, tuvo varios hijos con diferentes mujeres y era consumidor habitual de drogas.

Sobre la acusación de que más de 300 millones de dólares al año fueron canalizados a través del International Volunteer Services "es falsa. Dicha sociedad no manejó fondos económicos".

La sociedad Oak Management Ltd, que operaba el cobro de cuotas para las academias internacionales de lenguas, fue cerrada, indicó la legión.





Con información de EFE

