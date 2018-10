Los morenistas ‘se hacen bolas’ con la consulta del NAIM

Redacción

Legisladores de Morena se confrontaron por el tema del financiamiento de la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).



Contrario a lo que por la mañana aseguró Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Andrés Manuel López Obrador, de que diputados y senadores morenistas aportarían un millón y medio de pesos para dicho ejercicio, los legisladores de izquierda aseguraron que no iban a pagar nada.



El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que los legisladores de Morena no pagarán la consulta.



“Que no haya noticias cruzadas; evidentemente, los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo en que los diputados de Morena o antes del PRD enviaban recursos a la campaña, ahora no; ya ganamos, ya ganamos, no tiene sentido”, puntualizó Muñoz Ledo.



—¿Usted, como diputado, va a poner una parte del dinero para poder financiar la consulta? —se le interrogó.



—Noooo, nadie —atajó.



En entrevista telefónica, el diputado presidente aseguró no estar enterado de las declaraciones de Ramírez Cuevas, pero indicó que los legisladores no obedecen instrucciones ni están obligados a entregar esa aportación.



De igual forma, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó que vayan a pagar la consulta.



“Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, solo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos”, afirmó Monreal.



Sin embargo, horas más tarde Mario Delgado aseguró que los diputados de Morena sí pagarán la consulta.



Al acompañar al Presidente electo en su gira por Colima, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados explicó que se tratará de “aportación voluntaria”.



Respecto a las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, Delgado dijo que “no está enterado”.



Actualmente el Congreso cuenta con 255 diputados y 59 senadores de Morena, en este sentido Ramírez Cuevas señaló que cada uno tendría que pagar 4 mil 777 pesos “de su bolsillo” para financiar el costo de la consulta del NAIM.



El vocero de López Obrador también dio a conocer la pregunta que se formulará durante la consulta ciudadana:



“Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ¿Cuál opción plantea usted que sea mejor para el país?



“A) Reacondicionar el AICM, el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en Santa Lucía.



“B) Continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto.”

Con información de: Fernando Damián, José Antonio Belmont y Selene Flores