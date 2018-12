La aspirante a ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, admitió su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sostuvo que será tan independiente como los ex ministros Sergio Valls o Salvador Aguirre Anguiano, de los que nunca se dudó de su autonomía aunque ambos se ufanaran de sus militancias en el PAN o el PRI.

​En entrevista, negó ser una “ministra carnal” como se ha criticado esta terna, al señalar que todos los ministros llegan a propuesta del presidente de la República.

No he litigado, no tengo intereses, no tengo despacho y tampoco he trabajado en el Poder Judicial donde también hay conflictos de interés