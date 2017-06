...y López Obrador lo ‘batea’ de nuevo

México

Andrés Manuel López Obrador reiteró que Morena no hará ningún acuerdo con el PRD para ir juntos rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, "pues son los responsables de la tragedia nacional en México", por lo que reiteró que solo irá en coalición con el Partido del Trabajo.

"Ellos, junto a PAN y PRI, consolidaron una alianza desde el Pacto por México, que no es más que un Pacto contra México, son partidos de la mafia del poder", expuso durante sendas firmas del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, en Aguascalientes y León.

Al ser interrogado respecto a si una supuesta alianza entre PRD y PAN está destinada al fracaso, expresó que "no, porque PRI, PAN, PRD, ellos están aliados desde tiempo atrás, desde la firma de ese pacto, y el ex presidente del PAN, Gustavo Madero, confesó que cuando lo negociaban, tenían aparatos especiales para que no los escucharan, por qué se protegieron ya que estaban transando, son lo mismo PRI, PAN y PRD".

Enfatizó que esa posible coalición entre PRD y PAN "no ganará las elecciones presidenciales, pues Morena se ha posicionado en todo México como una gran fuerza política, está en primer lugar a escala nacional y de intención de voto con miras a las elecciones presidenciales en 2018, además, ni los dirigentes perredistas o panistas critican a (Enrique) Peña Nieto, y un ejemplo claro es que el PAN y el PRD sirvieron del alcahuetes del PRI en (las elecciones del) Estado de México".

Asimismo, dijo que esto no implica que se hagan acuerdos de unidad con militantes de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y otros partidos, "los de arriba, las cúpulas, son lo mismo, respeto mucho a los de abajo", y sobre todo con la participación de integrantes de la sociedad civil y de sectores económicos, representantes de empresarios, comerciantes, campesinos, profesionistas, de la actividad deportiva, todos son bienvenidos.

Al ser cuestionado de un posible enfrentamiento con panista Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, en la contienda electoral del año próximo, López Obrador preguntó: "¿Quién es ese? No, no lo conozco".

Por otra parte, el tabasqueño expuso que lo que sobra en México son "golondrinas en el alambre", y calificó al ex Presidente Vicente Fox de "traidor y mercenario".

"La Marina, el Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) y (la Secretaría de) Gobernación, tienen sus sistemas de inteligencia, si lo que sobran son golondrinas en el alambre", expuso durante la firma del acuerdo.

Afirmó que lleva mucho tiempo siendo expiado, "mucho años desde que estamos luchando", pero que se acabará si Morena triunfa en 2018".

Subrayó que "Fox es un traidor a la democracia, no hay que hacerle caso (de que el ex mandatario haría todo lo necesario para detener al presidente del CEN de Morena), es un mercenario, él se vende, se alquila, se ofrece a los de la mafia del poder para tratar de congraciarse, Fox encarna la antidemocracia, es el responsable, junto con otros, de la tragedia nacional".

Mencionó que es muy importante la firma del Acuerdo de Unidad, "porque no es asunto de un solo hombre la transformación del país, se quiere de la participación de todo un pueblo y necesitamos unirnos, todos, independientemente de la clase social a la que se pertenece o sector económico".

Reafirmó que, como lo expuesto en el tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena el pasado 11 de junio, el próximo 3 de septiembre, en Ciudad de México habrá un firma más del Acuerdo de Unidad Nacional para quienes no lo han signado.

Respecto de las pasadas elecciones en el Estado de México, el tabasqueño dijo que "Morena no aceptará a ninguna autoridad que surja de un fraude electoral, pero no caeremos en provocaciones, por ello se acudió a las instancias correspondientes".

En cuanto a la situación de los migrantes mexicanos a EU, anunció que de ganar Morena en 2018, se intensificará la defensa de estos "y no se va a permitir" que Donald Trump, "construya un muro, ni persiga a los paisanos mexicanos".

Respecto de la guerra sucia que, asegura, se ha hecho contra Morena, refirió que no son "seguidores de (Nicolás) Maduro ni de Trump".

En tanto, en su cuenta de Twitter, publicó que "el siniestro de (Miguel Ángel) Yunes Linares ofreció en campaña que en 6 meses habría seguridad. Se venció el plazo y solo ayer (sábado),16 ejecutados en Veracruz".

Claves

Mancera se apunta

• El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, calificó de un buen anuncio para el país la construcción de un Frente Amplio Democrático y dijo estar dispuesto a encabezar el proyecto si así lo pide la ciudadanía.

• "Es un buen anuncio el que se hace y la ciudadanía es la que debe decidir. Los partidos deben estar al servicio de la gente", afirmó Mancera luego de la conferencia que encabezó la lideresa Barrales.