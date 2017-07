Longoria calla sobre multa

Monterrey

Jorge Longoria Treviño, director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), calló sobre la multa de poco más de 60 mil pesos que le interpuso la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL) por presuntamente ocultar información de las 916 concesiones de taxis.

Tras solicitar la petición de una entrevista vía telefónica para saber su postura, Comunicación Social de la Agencia respondió que el titular no se manifestaría debido a que la Comisión no le ha notificado nada al respecto.

“Hasta el momento no nos ha llegado una notificación del organismo sobre el tema al respecto y mientras no tengamos esos documentos y estemos notificados de manera formal, no podemos dar una reacción al respecto”, contestaron.

Sin embargo, en su cuenta personal de Facebook, el funcionario estatal señaló que impugnará el caso alegando que en todo momento ha actuado con total transparencia.

“Esperaré la notificación oficial para poder tener puntual conocimiento de dicha resolución, pero en pleno uso de mi derecho impugnaré dicha resolución, pues en todo momento hemos actuado con total transparencia y en apego irrestricto a la transparencia”, escribió.