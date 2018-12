Exhorta Polevnsky a no reunirse con Martha Erika

Elena Domínguez

Al participar en la asamblea informativa de Morena, la dirigente nacional del partido político, Yeidckol Polevnsky, hizo un llamado a los presidentes municipales, diputados locales y federales, así como a senadores, a no reunirse con la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, hasta que se les instruya la política que se seguirá en la entidad.



En su discurso, anunció que en breve realizará una reunión con los representantes populares para “decirles por dónde y que éstos no se equivoquen”, ya que la gobernadora “no es su jefa”. Mencionó que sería indigno reunirse con ella, tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).



“No tienen por qué recibir instrucciones de ella, no tienen por qué citarla, es indigno reunirse, no caigan en eso (…) Nosotros debemos ser dignos, estamos defendiendo los principios y los valores (…) Les pido a todos los presidentes municipales por favor que no hagan bajezas, que no caigan a sus pies”, dijo.



Aunque no citó a ningún alcalde, la presidenta nacional de Morena señaló que hubo ediles que ya se reunieron con Alonso, lo cual “es indigno”. En ese sentido, les pidió no ser “agachones” y “arrastrados”, porque se decían “leales al movimiento”.



Después de pronunciarse por el presunto fraude electoral en Puebla, Polevnsky mencionó que la campaña terminó y los representantes populares de Morena tienen que cumplir sus compromisos y hacer un gobierno ejemplar para ayudar al gobierno de la República a lograr la Cuarta Transformación.



Por su parte, Miguel Barbosa adelantó que iniciará una gira en el estado para promover su movimiento de “resistencia”, el cual permitirá señalar y evitar agravios contra los ciudadanos.



En entrevista posterior a la asamblea, Polevnsky informó que habrá más encuentros y vigilará de cerca las acciones de la gobernadora; en tanto, adelantó que en próximos días se enviará al delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para que esté al frente del partido y se buscará un perfil que provenga de las bases y sea fundador del movimiento.



Por último, agregó que los diputados locales deben tener un comportamiento de altura con el gobierno estatal, pues si bien no habrá una relación cercana, no se harán “papelotes”.



