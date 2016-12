Llama Mauricio estupidez por amparos gratis contra predial

Monterrey

Como una "estupidez e imbecilidad", calificó el alcalde Mauricio Fernández Garza a quienes buscan amparar gratis contra el impuesto predial en el municipio de San Pedro.

Al ser entrevistado a la salida de los servicios funerales de los restos de su suegra Norma Villarreal de Zambrano fallecida este martes, Fernández Garza insistió en el rechazó a los amparos que pretenden los habitantes al pago del predial.

El munícipe consideró como retrógrado que abogados estén convocando a presentar a amparos colectivos o en la individual contra el impuesto porque frenaría al municipio y no podría prestar los servicios de servicios públicos y seguridad.

"Lo que sí les puedo decir es que si todo el mundo se ampara y nadie pagará, entonces, despedimos a toda la policía, apagamos todas las luces y no se recoge basura, a ver si les parece correcto, no es justo que por unos cuantos que están buscando excusas para no pagar hay mucha gente que sí es cumplida y paga en San Pedro, hay servicios que no son gratis y se me hace muy ingrato gente tan irresponsable y tan falta de ética.

"Porque al final de cuentas las cosas son un esfuerzo de un poquito de todo si todo mundo se ampara y todo mundo procediera, despedimos a todo mundo y que esto se convierta en un caos, si es lo que quieren es apostarle a una estupidez y a una imbecilidad", arremetió.

Fernández Garza calificó de irresponsabilidad que bufetes de abogados se presten para que los habitantes no cumplan con su obligación de pagar el impuesto.

"Digo, si no hubiera dinero pues tienes que correr a todo mundo, despide a toda la policía, despide a todos servicios públicos, toda la recolección de basura a ver cuántos días aguanta esa bola de retrógradas que, a Dios, gracias, son los menos, si estuviera mucha gente así este mundo no hubiera avanzado", señaló.

"Es el municipio más cumplido (San Pedro), pero, te digo, es una irresponsabilidad muy grande gente que proponga cosas así", indicó el munícipe sampetrino, respecto a los amparos promovidos por ciudadanos contra el aumento en el predial.

El alcalde ya no abundó para cuándo termina el análisis que mandó a elaborar para dejar de prestar los servicios públicos y de seguridad a quienes no paguen el impuesto predial.

