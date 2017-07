No conozco a López Obrador, dice Lino Korrodi

Ciudad de México

Luego de que firmó el Pacto de Unidad de Morena, el empresario Lino Korrodi dijo no conocer a su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que tiene una gran empatía con la gente.

"Yo no conozco a López Obrador, yo no sé si se va a hacer algo, yo no sé en que termine esta película con López Obrador, hasta ahorita no lo conozco", dijo el fundador de Amigos de Fox entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Agregó que el líder de Morena "tiene una gran bronca dentro de su equipo, tiene un problema, porque no es fácil aceptar alguien que viene de afuera".

Contó que se acercó a Morena a través del líder de Morena en Chihuahua, Alfonso Durazo, quien lo invitó a participar en una reunión con migrantes en Phoenix, donde asistió López Obrador.

"Me dan un lugar especial, estoy frente a Andrés Manuel López Obrador, lo observo, veo cual es la manera de contactar, de hacer empatía con la gente", dijo, "se siente a gusto con esa gente, la gente hace empatía con él".

Agregó que dos meses después de la reunión con los migrantes, Durazo lo invitó a firmar el Acuerdo de Unidad en Hermosillo.

Korrodi dijo que tras la firma del acuerdo, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, le dio su tarjeta para que la llamara; sin embargo, no detalló si hubo alguna comunicación con ella.





JASR