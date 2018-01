Voy con Morena para Senado, pero no me afiliaré: Lilly Téllez

Ciudad de México

La periodista Lilly Téllez aseguró que buscará un escaño en el Senado como candidata de Morena por el estado de Sonora; sin embargo, rechazó afiliarse al partido.

"Voy a buscar tener la candidatura al Senado, como candidata externa por Morena; no me voy a afiliar al partido", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

TE RECOMENDAMOS: Sergio Mayer 'se destapa'... para ser diputado por Morena

Detalló que su compañero de fórmula será Alfonso Durazo, a quien Andrés Manuel López Obrador propuso como secretario de Seguridad, en caso de ganar la Presidencia de la República.

Téllez afirmó que se acercó a Morena debido a que "el PRI no me convence, no me convenció nunca; el PAN también ha sido acá un desastre en el estado de Sonora".

Destacó que tiene 30 años como periodista y aunque es nueva en la política, "me emociona poner toda la experiencia que tengo al servicio de mi estado".

Morena nombró a Lilly Téllez coordinadora de organización del partido en Sonora.

En Hermosillo, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que "nuestros coordinadores pueden ser nuestros próximos candidatos".

Téllez García, originaria de Hermosillo, es conductora de noticieros en televisión.



JASR