Lideresa 'arma bronca' con presidente del PRI en Durango

Durango

La designación de candidaturas plurinominales provocaron un enfrentamiento entre una de las líderes priistas, Guillermina Gálvez Pérez, conocida como “Guille” y el presidente del Partido a nivel estatal, Luis Enrique Benítez Ojeda, a quien recriminaban la colocación de perfiles poco productivos.

El video se dio a conocer de inmediato en redes sociales, donde se puede ver a “Guille” tomada del cinto de Benítez y a éste tratando de zafarse del abrazo que le impedía salir de sus oficinas.

Entre gritos, la líder reclama el por qué las insulta y las llama inmorales, mientras el presidente del PRI, sigue intentando zafarse sin lograrlo.

Este enfrentamiento se dio la noche del pasado viernes, cuando a decir del la líder, “fui citada a una reunión entre las personas que no estamos conformes con que sean las mismas personas de siempre quienes ocupen ese lugar".

Asegura la líder, que en ese momento fue agredida y estrujada por Luis Enrique Benítez ante una lucha justa, “están violentando nuestros derechos”.



"Sin embargo al llegar a la sede del partido, me encuentro con que la reunión se llevaba a cabo con el presidente Enrique Benítez”, dijo.

“No me querían dejar pasar y me metí, porque yo también había sido convocada, cuando entré a la oficina de Benítez escuché cómo insultaba a mis compañeras, es un barbaján, estaba tomado y les decía que eran unas inmorales y que ya no tenían nada qué hacer".

Guillermina Gálvez agregó que la inconformidad no es porque tengan algo en contra de Alicia Gamboa, actual diputada federal, “pero ella era más pobre que nosotros, yo hasta la ayudé, ya fue regidora, diputada local y ahora federal".

"Es una tristeza que ese curul esté desperdiciado cuando podría estar siendo ocupado por una persona que sí luche por Durango, esa es nuestra inconformidad, pero él burlándose me respondió que entonces le hablará a mi candidato a mi mero, mero”.

“Guille” afirmó que en ese momento, Benítez Ojeda les manifestó que él no es quien decide y literalmente agregó, “él dijo que Ismael Hernández Deras es el que está poniendo a Alicia, Pacheco a Katy Mercado y con malas palabaras nos dijo que a él le valía”.

Ante esta situación, Gálvez se enfrentó al presidente del Revolucionario Institucional como responsable del priismo duranguense donde se dio el conflicto que se puede apreciar en el video.

"Yo lo que exijo es que se investiga a Alicia Gamboa para ver de dónde se hizo rica de la noche a la mañana”, finalizó.

