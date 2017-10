El líder del PAN miente y divide, dice Calderón

México

Luego de que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la renuncia de Margarita Zavala es una estrategia del PRI y del gobierno federal para beneficiar a su candidato, el ex presidente Felipe Calderón lo acusó de mentir y dividir al partido.

“Es precisamente el tipo de mentiras que provocan una fractura profunda en Acción Nacional. Un dirigente que miente y divide”, escribió Calderón, quien el sábado se confrontó en redes sociales con Anaya, a menos de 24 horas de la salida de Zavala del partido, tras 33 años de militancia.

Anaya dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola en Noticieros Televisa, que se arrepiente “muchísimo” de no haber convencido a Zavala de que se quedara en el PAN, porque su salida beneficia al PRI y eventualmente al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Calderón dedicó otros dos mensajes a Anaya la mañana de ayer, en el primero escribió que Margarita “no pedía que le dieran la candidatura (a la Presidencia), sino que hubiera contienda democrática. Nunca se abordó en Comisión Permanente”.

En otro tuit cuestionó el ofrecimiento de Anaya para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado: “dijo que el PAN daría todo su financiamiento. Solo puso 50 de más de mil millones” de pesos provenientes de las prerrogativas del PAN.

“ARREPENTIDO DE APOYARLO”

El senador panista Javier Lozano señaló que Anaya sabe que la salida de Zavala puede restarle puntos a Acción Nacional y celebró que la esposa de Calderón asuma la postura de ver hacia el futuro, asimismo, dijo que el líder nacional le juró que no buscaría la Presidencia, lo que demuestra que no tiene palabra.

“Estoy muy arrepentido de haberlo apoyado para llegar a la dirigencia nacional del PAN. A mí me ofreció, me prometió, me juró que no buscaría la Presidencia, que se quedaría los cuatro años al frente del partido. Hoy nos está demostrando que no tiene palabra, traicionó igual a Gustavo Madero, a Rafael Moreno Valle, a todos los que le ayudamos a llegar”, señaló.

En tanto, el legislador Jorge Luis Preciado dijo que Zavala debe dejar de criticar la dirigencia de Anaya y enfocarse en dar a conocer propuestas concretas de campaña, mientras que coordinador panista en el Senado, Fernando Herrera le deseó suerte y afirmó que el Frente Ciudadano por México es la opción para 2018.