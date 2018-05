Monterrey

En la lista aparecen muchos nombres, Javier, Yesenia, Leobardo, Alejandra... al menos 42 en lo que va de este sexenio, mujeres y hombres periodistas que fueron asesinados en México y cuya cifra "no parece inquietar a nadie".

Por ello, a un año del asesinato del periodista Javier Valdez, y a 11 años de la desaparición de Gamaliel López y Gerardo Paredes, los profesionales de la información en la entidad alzaron la voz y demandaron justicia.

TE RECOMENDAMOS: TEE multa a Pedro Garza por actos anticipados de campaña

Antes de ello, en una guardia de honor a Javier Valdez frente al monumento a la Libertad de Expresión, unidos y en silencio, los periodistas expresaron a través de pancartas su sentir frente a esta ola criminal con frases como: Ni perdón, ni olvido; No se mata la verdad; Yo no olvido; Mi pluma no te mata; No más balas; Tus balas no me callan; Javier Valdez vive.

Posteriormente, Erick Muñiz, en representación de la Asociación de Periodistas de Nuevo León y de la Red de Periodistas del Noreste de México, señaló que con esta manifestación se unen a las diferentes protestas que se están realizando en todo el país para recordar esta fecha, en lo que pretende ser "un llamado de auxilio, un grito que nos renueve la esperanza".

"Cuando asesinan a un periodista, lo único que perdura es el recuerdo que dejaron y por eso estamos obligados a hablar del trabajo que hicieron en su afán de descubrir, de revelar, de comunicar.

"Estamos aquí por ellos y también por cada uno de nosotros. Porque la muerte de cada colega nos afecta a todos, seamos o no periodistas, y nos obliga a alzar la voz", enfatizó.

Por Carlos, Nadia, Edwin, Gumaro, Miroslava... por todos aquellos que ahora forman parte de un número, una cifra, una estadística de periodistas asesinados en México, "por todos los que nos faltan", los manifestantes lanzaron su grito al viento exigiendo un alto a esta violencia, injusticia, e impunidad, que transita a lo largo y ancho del país.

"Por la gente que busca noticias veraces, por los jóvenes que empiezan a sentir la pasión del periodismo, por los que ya estamos en la trinchera.

"Por todos y por cada uno estamos aquí en demanda de justicia y en búsqueda de esperanza", puntualizó.

fsad