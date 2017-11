No hay iniciativa para matrimonio igualitario, asegura Salinas

Monterrey

Luego de que un grupo de homosexuales permanece en plantón afuera del Congreso del Estado en espera de que se destrabe la discusión sobre el matrimonio igualitario, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, declaró que no pueden discutir sobre una iniciativa que no existe, asegurando que no se ha presentado ninguna.

Comentó que el documento que presentó al respecto el diputado independiente, Jorge Blanco, no fue planteado como iniciativa, y, además, no está en ninguna de las comisiones por lo que desconoce si fue dictaminada en un periodo anterior, y que han sido muchas las iniciativas desechadas.

"Hoy platiqué con ellos en la mañana, no me hicieron ninguna petición en ese sentido, no hay ningún tema en las comisiones, no hay ninguna solicitud, no hay una iniciativa, en la mañana platiqué yo con Mario Rodríguez Plata, nos tomamos una foto, platicamos.

"¿Cómo les explico que no hay una iniciativa?, no puedo ver lo que no existe, y pues si la presentan la analizaré, veremos en qué sentido la presentan, acuérdense de una cosa, yo soy muy enfático, yo no hablo de casos futuros e inciertos, cuando haya una iniciativa presentada, cuando conozca la iniciativa, cuando vea qué dice podré dar una opinión, yo no puedo dar una opinión sobre un tema estrictamente jurídico sobre la nada jurídica", declaró.

Reunión con tesorero

El coordinador de diputados del PAN anunció que este miércoles a las 16:00 horas se reunirán integrantes de la Comisión de Presupuesto con el tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra para dialogar sobre cómo va la propuesta de presupuesto para el 2018.

Dijo que los panistas insistirán en eliminar por completo el impuesto de la tenencia para el próximo año.

"El día de mañana estamos citados a las cuatro de la tarde en la Tesorería para platicar o tener una reunión preliminar de lo que será el presupuesto. Según lo que nos ha indicado el Tesorero el está estimando presentarlo el 17 de noviembre y previa esta presentación, igual que lo hicimos el año pasado, habrá una serie de reuniones para poder ir platicando de los criterios que están trabajando, los criterios iniciales que se estarán elaborando en el presupuesto y, obviamente, tratar de que el presupuesto que se presente no este alejado de la realidad", explicó.