Duarte: ley anticorrupción en Chihuahua no me beneficiaba

Ciudad de México

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que las leyes anticorrupción en la entidad no lo beneficiaban, debido a que el fiscal en la materia se nombraría una vez terminado su mandato.

"(La ley) no me beneficiaba ni la resolución de la Corte tiene ningún efecto sobre el marco que está establecido en Chihuahua", dijo Duarte en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen.

"(La ley anticorrupción) no fue hecha a modo, fue un marco constitucional en la ley del 2014 y no se nombró, ni siquiera se presupuestó en 2016 sino hasta 2017", dijo Duarte.

Aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar las leyes anticorrupción en Chihuahua no tiene ningún efecto en la entidad, debido a que no estaban en contra del Sistema Nacional Anticorrupción.

El funcionario explicó que lo que el Congreso de Chihuahua legisló fue "una reforma para preparar la Constitución para una fiscalía anticorrupción, pero no se determinó nombramiento ni la estructura ni magistrados ni judicatura y sí se determinó que el fiscal se iba a nombrar hasta 2017".

Este lunes, la Corte declaró inconstitucionales las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz que les permitían contar con fiscalías, contralores y magistrados "a modo", pues serían nombrados por los gobernadores salientes, César Duarte y Javier Duarte, investigados por irregularidades durante sus mandatos.

No tengo miedo por investigaciones en mi contra

El gobernador del Chihuahua aseguró que se comprobó que las denuncias de las que tiene conocimiento la Procuraduría General de la República no son por actos realizados en su mandato sino en el anterior, por lo que no pueden expulsarlo del PRI.

La PGR comenzó una investigación contra César Duarte por un supuesto desvío de fondos, algo que el gobernador de Chihuahua siempre ha negado.



“La expulsión del PRI se estableció a partir de un consejero que planteo 17 asuntos de Chihuahua por un supuesto desvió de fondos, pero lo aclaramos y esos 17 asuntos que conoció la PGR, son de la administración anterior. Nosotros somos de los estados que no tenemos rezagos o de los que nos falte aclarar recursos”, dijo el mandatario.

Agregó no tener “miedo” por alguna acción en su contra ya que él sabe dónde está parado y reiteró que las propiedades con las que cuenta las adquirió mediante el “esfuerzo y trabajo” ya que ninguno de sus bienes fue comprado después de que fue elegido como gobernador.

Reiteró que las acusaciones en su contra vienen de una campaña política, por lo que él está en la mejor disposición en aclarar las imputaciones.

Decisión de la corte no fue contra leyes 'a modo': ministro

El ministro, José Ramón Cossío, aseguró que la decisión de la Corte para invalidar las leyes anticorrupción en Chihuahua y Veracruz no fue para evitar nombramientos 'a modo', sino porque los congresos estatales se adelantaron a la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción.

"Lo que nos pareció a todos los ministros es que en el momento en el que los congresos locales habían legislado sin sistema nacional no tenían posibilidad de ajustarse a él en términos materiales. Eso fue todo el problema que ayer entramos a la discusión, ya si iban a nombrar en los estados o no, o si les beneficiaba o no, no es consideración de la Corte", dijo.

Agregó que con la inconstitucionalidad de esas leyes, los congresos locales tendrán que volver a legislar en materia anticorrupción con base en el Sistema Nacional Anticorrupción.





JASR