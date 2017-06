No podemos improvisar con las leyes: Manuel González

Monterrey

Luego de que Marco González, coordinador de la bancada del PRI, interpusiera una iniciativa para limitar al Estado los tiempos de respuesta de vetos o inconformidades con reformas, Manuel González, secretario General de Gobierno, pidió al legislador no improvisar y "hacer bien la tarea".

El funcionario estatal extendió su petición para que los diputados se concentren en hacer su trabajo y dejen de hacer política con este tipo de iniciativas.

"El proceso legislativo es algo muy serio, creo que el análisis de la materia procedimental es delicado y que no podemos estar improvisando conforme se están presentando las leyes.

"Cuando uno no hace la tarea, lo que busca es copiarse y hacer mañas para supuestamente quedar bien, los señores no hicieron la tarea, no se fijaron en los tiempos que tiene las leyes para ser discutidas, publicadas o vetadas, y si los tiempos no les dieron es porque no hicieron la tarea", dijo.

Resaltó que no procede su intención de quitarle al Ejecutivo la facultad de publicar en el Periódico Oficial del Estado ya que el equilibrio de poderes debe ser algo fundamental.

"La Constitución se divide en dos partes, una parte es la dogmática y esa se refiere a todas las garantías y derechos fundamentales del hombre, la otra parte es la orgánica y señala cómo se constituye el Estado, aparte de los elementos del Estado y cómo se divide para su organización", refirió.

Concluyó que la iniciativa de la bancada del PRI busca generar desventaja entre un poder y otro, por ello se mostró en contra de la misma y añadió que no permitirán que se le quite esa facultad al Estado.

FSAD