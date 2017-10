‘Ley de Seguridad Interior tiene un sesgo de bipolaridad’

Monterrey

El diputado federal perredista, Waldo Fernández González, afirmó que no existe en el Congreso de la Unión la voluntad política para sacar adelante la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, lo cual consideró que sería un fracaso para esta LXIII Legislatura, y para él en lo personal, de mantenerse esa postura.

TE RECOMENDAMOS: Italiano es detenido por fraude

Además, el legislador compartió la visión expresada por el general de Brigada diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Suástegui, comandante de la Séptima Zona Militar, y destacó que habría que pactar un plazo para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y dejen a un lado tareas que no les corresponden de seguridad pública.

"No hay voluntad política para sacarla (la Ley de Seguridad Interior), y es una pena porque la seguridad tendría que estar ajena a los cálculos políticos", comentó en entrevista telefónica.

Para Fernández González esta iniciativa pasa por un trastorno de bipolaridad, y debido al doble discurso es que no se ha podido avanzar en ella y darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico que requieren.

"Es una ley que tiene un sesgo de bipolaridad, porque por un lado todos los gobernadores del país, creo que habrá uno tal vez que diga que no, le aplauden a las Fuerzas Armadas, y han pedido públicamente que se vote esta Ley de Seguridad Interior, pero en los hechos en la Cámara de Diputados no pasa nada.

"Y qué es lo que sucede, que hay un doble discurso, por un lado te aplaudo y por el otro no te doy la ley que necesitas porque a lo mejor es reconocer que hemos fallado", destacó.

Según el diputado federal por Nuevo León, de las cinco iniciativas presentadas sobre el tema, la que está como base del debate es la presentada por el diputado César Camacho y la diputada Martha Tamayo.

TE RECOMENDAMOS: Panteones saturados; promueven la cremación

"Comparto la visión que tiene el General, se requiere la ley, para darle primero que nada certeza a los ciudadanos.

"Yo hago votos porque podamos sacarla, estamos ahorita en el trabajo de comisiones pero todavía no hay un dictamen que nos permita poder discutir esta iniciativa", comentó.

Por otra parte, una de las razones por las que considera que urge esta Ley de Seguridad Interior es la de parar el desgaste que están teniendo la Fuerzas Armadas, por labores que no le corresponden.

"Se requiere por varias razones, necesitamos parámetros para el uso de la fuerza, segundo, a once años prácticamente de estar las Fuerzas Armadas trabajando en tareas de seguridad, ya traen un desgaste normal y natural, tercero, quién determina que vas a mandar las Fuerzas Armadas o retirarlas de algún estado.

"Y un punto básico, es que hay que darle un plazo para que regresen a los cuarteles, un plazo que se negocie, para obligar a los gobernadores, a los alcaldes y a la Federación a seguir formando policías", mencionó.

A decir de Waldo Fernández, de nada servirían los logros que haya tenido como legislador si no se avanza en este tema.

"Yo he dicho que si no la sacamos, o al menos una definición de agenda, es un fracaso de la Legislatura, si no sale pues yo sentiría que fracasé como legislador", precisó el perredista.

fsad