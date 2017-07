Si no publicaban reformas se les fincarían responsabilidades: PAN

Monterrey

Al gobernador del Estado no le quedó más remedio que publicar en el Periódico Oficial las reformas a la Ley Estatal Electoral, porque de no hacerlo le podrían resultar graves responsabilidades administrativas, esto tras la postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas.

El legislador comentó que se les cayó el teatrito al gobernador Jaime Rodríguez y al magistrado Carlos Arenas Bátiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al pretender que no entraran en vigor las reformas.

“No le quedó más remedio que publicar, toda vez que, como lo habíamos estado señalando, esa suspensión que habían sacado de manera ilegal, con el contubernio del que es presidente del Tribunal Superior de Justicia hasta el último de este mes, porque a partir del primero de agosto habrá otro presidente.

“No tuvo más remedio que hacerlo después de la declaración de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde señaló claramente que el TSJ no es competente y saben que, ante esta declaración, con el Poder Judicial Federal no se juega y podrían caer en una responsabilidad grave en materia administrativa. Fue por temor, porque se le cayó el teatrito, porque no esperaba que el Trife dijera lo que dijo con tanta claridad: que el TSJ no es competente y no debió haberse metido en los temas electorales”, comentó.

Agregó que si estuvieran tan confiados en la resolución temporal de suspensión que les otorgó Carlos Arenas Bátiz, no hubieran impugnado ante la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Expresó que en los hechos siguen con cautela el tema jurídico y las declaraciones siempre las hacen de manera exagerada y mediática para tratar de confundir a los ciudadanos, como ganaron la elección, al argumentar que eran independientes y que serían honrados, transparentes y que combatirían la corrupción, pero que no han cumplido.

“Es lógico, se los dijimos siempre, el gobierno no puede impugnar un acto que ellos dijeron que era jurídicamente inexistente, entonces para poder impugnar un acto primero tiene que ser existente y para ellos su obligación de publicar derivada de una sentencia, pues era necesaria para poder impugnar esa resolución”, declaró.