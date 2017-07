Ley Electoral pudo ser mejor: presidente del Congreso

Monterrey

Luego de que el Gobierno Estatal publicó la reforma electoral en el Periódico Oficial, el presidente del Congreso local, Andrés Cantú, reconoció que los legisladores pudieron elaborar una Ley Estatal Electoral mejor que la que aprobaron.

El diputado priista declaró además que para el Congreso local esta reforma electoral tenía validez desde que se aprobó el 29 de junio, sin embargo, en la misma entrevista comentó que será el Tribunal Federal Electoral quien defina si es vigente o aplicable este ordenamiento, antes de iniciar el año electoral, y si se presentan inconformidades en contra.

“Se pudo haber sacado una mejor Ley Electoral, pero definitivamente no daban los acuerdos legislativos, es decir, lo que conseguimos es lo que mejor pudimos sacar porque teníamos ocupados 28 votos, había cosas que el PRI quería y que el PAN no quería. Es perfeccionable, siempre va a ser todo perfeccionable, pero no había votos para que nos diera una ley diferente.

“Habrá oportunidad para que los que quieran presentar alguna inconformidad, tener tiempo antes de iniciar el año electoral y que el Trife al final del día, la máxima autoridad en lo electoral, defina si es vigente, si está o no está la Ley Electoral, si es aplicable”.

Luego reiteró que ya entró en vigor esta ley, luego de que el secretario General de Gobierno, Manuel González, declarara que será hasta el 2021, ya que no se publicó antes del 8 de julio en el Periódico Oficial.

Dijo que los integrantes del Poder Legislativo están muy contentos con esa postura del Gobierno Estatal de haber publicado la ley.

Declaró que para los legisladores, desde el día 29 de junio en que se aprobó la Ley Electoral, ya tenía vigencia, porque así lo mencionaba la propia ley, y porque además eso lo respaldó el Tribunal Estatal Electoral.

“Cambió radicalmente la postura del gobierno pero la aplaudimos, creemos que es en beneficio de Nuevo León esta publicación, y bueno, ellos podrán presentar la controversia que quieran presentar, el ciudadano podrá judicializarla, pero soy muy reiterativo en que desde el 29 en que se aprobó tenemos Ley Electoral en el estado.

“Nadie le dobló la mano (al gobernador para publicarla), no hay una autoridad que le haya doblado la mano al señor gobernador, a lo mejor esa declaración de la magistrada de la sala regional el día de ayer donde decía que el Tribunal Superior de Justicia no debió de haberse incumbido en esta materia por ser cuestiones electorales, pudo haber cambiado la postura del gobierno, sea una, sea otra, aplaudimos que la hayan publicado”, declaró.