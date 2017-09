No está de acuerdo con fallo, pero Estado lo acepta

Monterrey

Minutos antes de conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que acatará la orden, aunque no esté de acuerdo con la decisión donde la máxima autoridad respalda la autorización de la Ley Estatal Electoral hecha por el Congreso local.

“Esperemos que falle de acuerdo a la Constitución y si fallan de acuerdo al orden constitucional va estar de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado, espero que así sea.

“Evidentemente nosotros aceptaremos la resolución del Tribunal aunque no estemos de acuerdo, ya es la última instancia y hemos hecho todo, yo considero que se rompió el orden constitucional, nuestra propuesta es en ese sentido que no se debe de romper el orden constitucional, si no estuviéramos en una anarquía”, indicó.

En agosto pasado, el Gobierno del Estado impugnó la reforma a la Ley ante el Tribunal Superior de Justicia contra el proceso mediante el cual se votó la legislación, ya que según el gobernador el período extraordinario en el que se aprobó la segunda vuelta de la Ley estuvo mal desde su convocatoria.

Con ello, quedaba en el aire la entrada en vigor de las reformas a la Ley Estatal Electoral (LEE) aprobadas por el Congreso Local en junio, luego de que el Estado publicara dichas reformas fuera de los 90 días hábiles que marcan las leyes electorales.

Tras otra impugnación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la controversia que interpuso el Gobierno de Nuevo León al considerarla improcedente por no reclamar las fechas de inicio del periodo electoral y solamente limitarse a pelear la fecha de la publicación.

Este jueves la Corte rechazó el proyecto que buscaba invalidar las reformas a la Ley Electoral de Nuevo León, con ello, estas reformas son vigentes y el año electoral comenzará en el mes de noviembre, tal cual lo plantearon los diputados en el Congreso local el pasado 29 de junio.

“Sólo faltaría decir que cualquier diputado en el momento en que lo piensa ya con eso ejerce la Ley, no puedes romper el orden constitucional, este dice que el Legislativo aprueba las leyes o las modifica y tiene que pasar por el proceso de revisión y publicación para que haga sus efectos, no puede ser de otra forma”, indicó.

Advierte MC, aún se puede caer dictamen en la Corte

Aunque la Suprema Corte resolvió este jueves que el año electoral inicia en noviembre, en contra de las controversias que se interpusieron para que no entrara en vigor la Ley Electoral aprobada en julio por el Congreso del Estado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, advirtió que existen otros argumentos que tumbarían el dictamen.

El legislador señaló que hay otros 19 argumentos por estudiarse derivados de vicios en el proceso, como es el que no circularon el dictamen con 24 horas de anticipación, y que falta dirimir la constitucionalidad de lo sustantivo, como el asunto de las diputaciones plurinominales, la paridad, la reelección, las candidaturas comunes y la inequidad con independientes.