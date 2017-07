Arenas defiende admitir controversia sobre Ley Electoral

Monterrey

Carlos Arenas Bátiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), defendió admitir la controversia constitucional sobre la Ley Estatal Electoral, al considerar que no es tan manifiesta la naturaleza de la causa entre el Ejecutivo y Legislativo.

En entrevista, Arenas consideró que sí hay tela de duda para analizar el argumento que dio el Estado respecto a que las reformas a la Ley Electoral no son un tema "materialmente" Electoral, sino un acto de control jurisdiccional sobre un proceso legislativo.

"Como se razonó en el auto, en efecto en el artículo 22 (de la Ley de Controversia Constitucional) hay varias causas de improcedencia, Uno, por ejemplo, contractos en materia electoral, entonces la parte actora lo que alegó es que esa decisión no es materialmente electoral, es formalmente electoral en la medida que viene de un órgano electoral, pero materialmente electoral no lo es, ellos opinan que es un acto de control jurisdiccional sobre proceso legislativo.

"Entonces, al no ser tan manifiesta la naturaleza del acto lo que debe hacer la presidencia es admitir, pero insisto, nosotros en la presidencia no estamos diciendo que el acto si sea o no sea electoral, lo que estoy diciendo es que no es manifiesta absoluta la causa de improcedencia", dijo.

Por tal motivo, insistió, la dependencia a su cargo actuó en consecuencia y será el pleno del Tribunal quien decida qué poder tiene la razón en la controversia.

TE RECOMENDAMOS: Congreso peleará resolución de TSJ sobre Ley Electoral

En este sentido, el presidente del Tribunal negó estarle haciendo un favor al Estado tal cual lo acusaron los diputados.

"Hay margen para dudar, hay margen para imputar y por esa razón la decisión debe ser del pleno y no del magistrado instructor, en este caso yo.

"Para mí la causa de improcedencia no era notoria y en la medida en que no era notoria la obligación era admitir", refirió.

¿Cómo ve las críticas que hacían de que usted está haciendo un favor al Estado? Se le cuestionó.

"Se han dicho muchas cosas, se dicen, pero no lo es", respondió.