Propone Samuel más flexibilidad en Ley de Tabaco

Monterrey

Aunque expresó que su postura personal es en contra del cigarro, el candidato de MC al Senado, Samuel García, prometió remover candados a la Ley General de Control para el Tabaco para hacerla más flexible a las realidades de cada entidad federativa.

Durante el Foro Electoral de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) el candidato escuchó los reclamos del sector empresarial sobre la falta de regulación para fumar en espacios cerrados y de cómo está situación genera un ambiente de corrupción entre las autoridades y empresarios por el cobro de "moches".

TE RECOMENDAMOS: Renunciaría Felipe a vehículos blindados y protección

Por este motivo se comprometió a impulsar desde la Cámara Alta una regulación más flexible, buscando remover algunos candados que no se ajustan a la realidad de todos los estados.

"La ley general te dice que sí se puede fumar siempre y cuando sea en terraza y que estés seis metros alejado del siguiente comercio bueno ese senador que la hizo desconoce que aquí no es un ejido y que no hay fonditas cada 10, 15 kilómetros.

"Aquí el comercio se está concentrando en plazas comerciales y en las plazas comerciales están pegados los restaurantes (...) hay que corregir lo federal para que no ate de manos al congreso local y que al Congreso local solamente le quede decir 'sí pero siempre y cuando cumplas la ley general', que nadie la cumple, el 90 por ciento no lo va a poder cumplir, o un rotundo no", dijo.

Explicó que la idea sería remover de la Ley General esos candados para que los congresos locales puedan ajustar su legislación a lo que sería permisible o no en su estado.

"Hay que ir al Senado a que, con diversas voces —yo soy más partidario de él no fumar — pero hay que escuchar a todos los giros y si hay salidas de escape que ayuden a todos y no perjudiquen a nadie, como las terrazas, pues que estén bien legisladas.

"La Ley General sí tiene que contener matrices o principios pero no candados porque hay estados que no los van a poder cumplir", dijo

García explicó qué hay testimonios en donde inspectores de la secretaría de sanidad chantajean a dueños de negocios con "moches" de 100 o 200 mil pesos para evitar la multa de 900 mil pesos, por estar incumpliendo con la restricción de fumar en espacios cerrados.

Finalmente mencionó que existen otros reclamos de los restauranteros sobre la legislación fiscal que complica la deducibilidad del consumo y eso les ha restado clientes, así como el cobro por derechos de autor de canciones que reproducen en sus establecimientos.

En el evento estuvieron también la candidata al Senado, Indira Kempis; Luis Donaldo Colosio Riojas, Mariela Saldívar, candidatos al congreso local, respectivamente y Agustín Basave, candidato a diputación federal.

fsad