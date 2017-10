En medio de crisis por Fepade, avanza en Senado Ley de Ingresos

Ciudad de México

El Senado aprobó en lo general y particular, sin cambios y en comisiones, la minuta de Ley de Ingresos que será llevada hoy al pleno para quedar en primera lectura, luego de que la oposición garantizó que no atorará este tema y correrá en paralelo a la del ex fiscal electoral.

En la sesión de trabajo se presentaron diversas reservas que serán llevadas el martes el pleno, al ser aprobado con 10 votos a favor y 5 en contra.

La presidenta en turno del Senado, Graciela Larios, dijo que una vez la reciba el pleno, la minuta será votada hoy por la tarde.

TE RECOMENDAMOS: Oposición niega tener secuestrado al Senado por caso Fepade

🔴 En Vivo, comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda https://t.co/ZWefi6BMbR — Senado de México (@senadomexicano) 26 de octubre de 2017

En la sesión de trabajo, donde se discuten reservas, las bancadas del PRI, PAN y PRD pidieron a la Cámara de Diputados que considere la revisión de beneficios fiscales a través de reducción del ISR no sólo a los damnificados por el sismo, sino a quienes han sido afectados por otros desastres naturales como tormentas y huracanes.

Los senadores Jorge Luis Lavalle y Juan Sánchez, el perredista Isidro Pedraza y el priista José María Tapia demandaron que se modifiquen los considerandos para pedir a la Cámara de Diputados flexibilizar los beneficios.

La Ley de Ingresos para 2018 plantea la deducibilidad de los donativos que reciban los damnificados por los sismos provenientes de personas morales o fideicomisos, así como facilidades para que el sector público contrate hasta por dos años personal que apoye a los programas de reconstrucción.

Aunque ayer sólo se revisó la minuta con funcionarios de Hacienda, al medio día el priista José Yunes convocó a los legisladores y pese a los desacuerdos por la remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Electoral, todos los senadores de oposición acudieron, con la intención de que hoy quede de primera lectura ante el pleno.

La minuta de Ley de Ingresos para 2018 contempla una ampliación de 43 mil 291.4 millones de pesos con respecto a la iniciativa del Ejecutivo Federal.

Se estima que los recursos para el año próximo sean de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos que equivalen a 33.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esto, derivado de los ajustes de 46 a 48.5 dólares en la estimación del precio del barril de petróleo y de 18.10 a 18.40 pesos por dólar en el tipo de cambio previsto para el próximo año.

Los senadores avalaron las 14 modificaciones al proyecto original enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre, entre ellos, el aumento de mil millones de pesos al techo de endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México, el cual era de 4.5 mil millones de pesos en la propuesta original, y se aprobaron 5 mil 500 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: Ajustes de diputados a tipo de cambio y petróleo, realistas: Hacienda#mce_temp_url#



Entre las reservas, el morenista Mario Delgado propone que se modifique el gasolinazo y el panista Juan Carlos Romero Hicks anunció que votará en contra.