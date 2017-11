Ley de Asentamientos Humanos será más estricta

Monterrey

El nivel de pendiente para construir en cerros será reducido de 45 a 30 por ciento, en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, anunció el diputado Jesús Nava, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.

En entrevista, el legislador anunció que ya se recibieron las observaciones de parte del Gobierno del Estado y los alcaldes, sobre la iniciativa de ley y todos acordaron en bajar el límite de una pendiente para poder construir en ella.

"Hay una postura muy fuerte entre nosotros 3, el poder legislativo, alcaldes y el gobierno del estado y es nada más fortalecer el tema de cuidar nuestros cerros y no abrirlo a las construcciones arriba de 45 por ciento (22-24 grados)" e inclusive analizarse la posibilidad de bajarlo de ser más estricto en vez de que no se permita la construcción en pendientes mayores a 45 por ciento, que no se permita la construcción en pendientes mayores a 30 por ciento", indicó.

Animismo indicó que ampliarán el ancho de las banquetas, pues actualmente la ley establece que deben ser de dos metros y se cambiaría a que, en una densidad baja, tendrían que ser 2.5, en una densidad media serán 3.5 y en una densidad alta de viviendas serán 5 metros.

"Hoy por hoy la ley dice y te marca dos metros de acera; estamos subiéndolo a 2.5, a 3.5 y a 5, ¿depende de qué? Depende de la densidad", comentó.

Las aceras deberán de contemplar el cordón de la banqueta para peatones árboles y señalamientos.

Lo anterior es con el fin de impulsar la movilidad sustentable y desincentivar el uso del automóvil.

