Defiende SP construir en mayor pendiente

Monterrey

El alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, se mostró en contra de la propuesta del Congreso local sobre disminuir el porcentaje para construir en pendientes dentro de la Ley de Asentamientos Humanos y argumentó que las edificaciones al nivel del suelo generan más daño al medio ambiente.

Lo anterior, luego de que el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Jesús Nava, adelantara ayer 6 de noviembre que la iniciativa de ley contemplaría una disminución del límite de pendientes de 45 por ciento a 30 por ciento, lo cual equivale a aproximadamente 14.5 grados máximo.

TE RECOMENDAMOS: Presume NL rescate de Ecovía... sin sanciones

El munícipe indicó que la postura de San Pedro es en contra de dicha propuesta y que los diputados tienen una "ignorancia importante" en el tema, pues debería de ser al revés y construirse en pendientes y no al nivel del piso.

"Yo creo que es un problema de ignorancia, el problema no es la pendiente, el problema es que estamos al revés. En muchos lugares lo que te piden es que construyas en pendientes para que dejes las partes planas que es donde se dan más los árboles, la vegetación; y en las pendientes lo que haces pues pones unos postes y no destruyes nada; cuando construyes en plano pues tienes que desmontar todo para construir.

"Yo creo que es un problema de ignorancia en el tema, pero no es que porque tengas una pendiente construyas más, sino yo creo que deberías de propiciar al revés; que en el mismo terreno construyas en las pendientes y dejes los terrenos planos sin construir, eso sería lo mejor para la naturaleza(...) Esta propuesta es destruir mucho más de lo que ahorita están destruyendo", señaló.

Aunque se le preguntó si San Pedro tomaría acciones legales o intentaría impugnar la ley, si es que se aprueba bajo esas condiciones de disminuir las pendientes, el munícipe aclaró que tomarán una decisión cuando se emita la ley.

"No sabemos cómo se aprobará, te digo que apenas ayer presentamos las observaciones por parte del municipio, no sabemos en qué vaya a acabar, ojalá que no (se disminuyan pendientes), te digo, por mí puedes subirle lo que quieras, no es un problema de pendientes es un problema de cuánto utilizas de predio y cuánto le quieres dar en la torre a la naturaleza", indicó.

Cabe aclarar que la fecha límite para que el Congreso local homologue esta ley federal es el 28 de noviembre.