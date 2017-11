Se confrontan diputados por Ley Antitabaco

Monterrey

Diputados en el Congreso local se confrontaron por el tema del posible “resurgimiento” de áreas para fumadores en los diferentes establecimientos.

Entrevistados por separado, Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación, aseguró que él nada más propondrá este martes, en asuntos generales, el veto que realizó el Gobierno del Estado sobre dicha ley en donde se contempla la iniciativa de restauranteros para regresar las áreas de fumadores.

“Yo como presidente de la comisión debo presentar ese dictamen a la Comisión, no lleva otra intención más que el análisis de un veto que en este momento es su estatus.

“Es muy diferente que las iniciativas, que aún ni siquiera se han analizado, esas ya tienen aproximadamente un año en donde hemos tratado de consensar, yo lo que pretendo el día de mañana, en asuntos generales en nuestras comisiones, es presentar a los diputados un pre dictamen para que ellos aprueben o no en la próxima sesión.

“¿Qué contiene ese pre dictamen? Contiene primero una iniciativa de los restauranteros de Nuevo León en donde nos piden a los diputados en cambiar la actual Ley que ya está obsoleta, falta además en los transitorios ordenar a Salud emita un nuevo reglamento que le permita sí conservar cero (espacio) a los fumadores dentro de un restaurante, los fumadores deben tener un área como la Ley Federal que les permite tener terrazas”, dijo.

Por su parte, Arturo Salinas y Marco González, coordinadores del PAN y PRI, respectivamente, coincidieron en que no hay tiempo para tratar, al menos en este periodo, modificaciones a la Ley Antitabaco.

Por ello, aseguraron que ésta así seguirá sin espacios para fumadores en los diferentes establecimientos.

“No, eso no está en nuestra agenda, me sorprendió verla hoy en algunos medios que se presentaba eso por parte del presidente de la Comisión, yo no he tenido oportunidad de platicar con él en ese tema, yo espero que ese tema haya sido simplemente una reacción mediática a lo que ya sabemos que ocurre, la corrupción que está presente en la Secretaría de Salud y que hay muchísimos lugares en donde se viola la ley”, declaró Salinas.

“La Ley Antitabaco yo le pediría primero al Gobierno del Estado que aplique la ley que está actualmente, no es posible que estén fumando en todas partes sin que haya un control del Estado, difiero de los comentarios del subsecretario Jaques, que dice que hay prietitos en el arroz, sin embargo, no es tema prioritario en la agenda legislativa, se ha comentado el interés de poder sacarla, pero me concentraría en temas más importantes como el Presupuesto y el Sistema Estatal Anticorrupción”, sostuvo González.