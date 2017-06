Expertos critican veto del Gobierno a ley del SEA

Monterrey

El veto del Ejecutivo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no tiene fundamento pues no hay invasión de poderes ni vacíos en la ley que aprobó el Congreso del Estado, aseguró Valdemar Martínez Garza, ex rector del Colegio de Abogados de Nuevo León.

Entre las observaciones que realizó el Gobierno del Estado a la legislación está la falta de asignación de presupuesto, sin embargo, Martínez Garza refirió que el recurso de operatividad de la actual Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJNL) sería absorbido por la nueva Fiscalía.

Agregó que el requisito de que la ley sea aprobada por el Comité Estatal de Mejora Regulatoria es arbitrario porque el gobernador Jaime Rodríguez Calderón es quien preside dicho comité.

"No puede estar sujeta la aprobación de la ley a un órgano administrativo que depende del gobernador, es absurdo, no puede ser de esa manera, en mi opinión no hay esa tal invasión de poderes", dijo.

Por su parte, Adolfo J. Treviño Garza, ex rector y fundador del Colegio de Abogados de Nuevo León, manifestó que la integración de diversos comités en el Sistema Estatal Anticorrupción propicia la burocratización y los procesos serán más tardados.

"Previene la creación y formación de diversos comités para que pueda operar, consecuentemente siento que el sistema es tardado y pienso que eso lleva a obstaculizar el sistema de un fácil ataque a la corrupción", concluyó el abogado.