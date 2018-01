Presentan iniciativa para modificar Ley Ambiental

Monterrey

Ante el exceso de contaminación en Nuevo León, principalmente en la zona metropolitana, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián Moreira García, presentó este martes una iniciativa para modificar la Ley Ambiental para el Estado, mediante la que pide que a nivel local se consideren las Normas Oficiales Mexicanas.

El legislador pretende, además, dar más facultades a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para la aplicación de las normas y para elaborar programas en caso de contingencias ambientales.

"Esta ley va a contemplar en la parte de salud ambiental como un eje rector, pediré la colaboración de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

"Queremos obligar a que los planes de contingencia contemplen no solamente las normas ambientales, sino también las Normas Oficiales Mexicanas como eje rector de los planes de contingencia", comentó Moreira García.

El legislador indicó que en Nuevo León se ha experimentado un crecimiento importante en el número de habitantes, vehículos, actividad comercial e industrial que han generado que constantemente se rebasen los límites máximos permisibles de calidad del aire.

Incluso, señaló Adrián Moreira, en municipios como García se han detectado concentraciones superiores al límite normado de PM10 y PM2.5 y en Santa Catarina concentraciones superiores respecto al ozono.

"Esta iniciativa tiene como objetivo cambiar el paradigma de contaminación en el estado. Hasta ahora la contaminación, como la ley lo establece, solamente considera el daño ambiental y considera el daño al ecosistema; algo que estamos dejando fuera y que es muy importante, es considerar el tema de salud ambiental y tener ya claro en la ley el impacto que tiene en la salud.

"Si seguimos como vamos, al poco tiempo vamos a tener más muertos que árboles dañados. Tenemos que dejar muy en claro que la contaminación no solamente daña el ecosistema, no solamente daña las aguas, no solamente daña el subsuelo; daña la salud de la gente", destacó el diputado.

