Diputados rechazan reclamo de Mancera en seguridad

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo, llamó al gobierno de la Ciudad de México a hacer lo que le corresponde en materia de prevención del delito, pues, dijo, reducir los índices de criminalidad no depende sólo de endurecer las sanciones por la portación de armas de fuego.

Romo respondió así al jefe de gobierno de la capital del país, Miguel Ángel Mancera, quien reclamó a los diputados federales por mantener "congelada" más de un año la legislación en materia de armas aprobada por el Senado pese al compromiso asumido en el Consejo Nacional de Seguridad.

El legislador priista sostuvo que la mayor productividad de la Cámara de Diputados ha estado precisamente en las reformas en materia de justicia penal, que ahora corresponde aplicar al gobierno federal y a los mandatarios estatales.

"A la Ciudad de México le corresponde prevenir los delitos, no solamente perseguirlos; la coordinación entre los tres poderes y entre los niveles de gobierno son lo que realmente aporta para tener una mayor seguridad para los mexicanos, y yo creo que cada quién debe acatar sus competencias", puntualizó.

En entrevista, el diputado neoleonés desestimó asimismo la exigencia de agravar el delito de portación de armas como alternativa para abatir la inseguridad.

"Podríamos poner todos los delitos que se contemplan en el Código Penal como graves y no por eso va a haber en automático una disminución de los índices delictivos; creo la prevención y la coordinación de fuerzas federales y estatales y fuerzas armadas, además del equipamiento y profesionalización de policías son un área muy importante de oportunidad para bajar los índices delictivos en este país", dijo.

Por separado, el grupo parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro rechazó el reproche de Mancera al Congreso de la Unión y sostuvo que la delincuencia no se puede combatir con decretos.

"La delincuencia no la vamos a combatir con decretos; aumentar la sanción penal por portación de armas no elimina la delincuencia, son las políticas públicas seguridad las que va a atacar la delincuencia (...); Mancera no puede responsabilizar al Congreso de la Unión, que es un ámbito federal, a partir de políticas públicas que fallan en seguridad", remarcó Juan Romero, en representación de la bancada lopezobradorista.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, admitió, sin embargo, la omisión del Poder Legislativo en el endurecimiento de las penas por la portación de armas de fuego y llamó a las otras fuerzas políticas a atender el llamado del jefe de gobierno de la Ciudad de México en el actual periodo de sesiones.

















