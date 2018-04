Diputados desahucian aprobación de donación de órganos

México

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el panista Marko Cortés, dio pocas posibilidades de que se discuta la minuta enviada por el Senado para que todos los adultos al fallecer sean donadores automáticos de órganos a menos que hayan dejado por escrito lo contrario, señaló que la falta de consensos mandará el proyecto a la congeladora.

En entrevista, el también coordinador panista, señaló: “Yo veo muy difícil que pueda avanzar la minuta de donación de órganos, hemos sugerido adendas, hemos sugerido transitorios para dar tiempo al Gobierno a que se ponga en condiciones de poderla hacer cumplir, de poderla implementar, de poder transparentar, dar certeza de los lugares de todo los que están enlistados en la lista de espera; sin embargo, aún no hay consenso. Nosotros intentaremos seguir empujando, pero hoy veo francamente difícil poder lograrlo”, subrayó.

A pesar de ello, el líder panista dijo que su bancada seguirá insistiendo en que vote esta minuta, “si no, que al menos se tomen medidas presupuestales para una campaña de promoción de la donación de órganos voluntaria, porque el gobierno simplemente no lo ha hecho”.

Al respecto, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, se pronunció porque la minuta enviada por el Senado para reformar la Ley General de Salud, se vote con o sin consensos por el pleno camaral para que cada legislador vote a conciencia.

“Yo soy de los que está de acuerdo en que hay que hacer esa reforma, aun cuando no sea la mejor que pudiéramos sacar, pero me parece que es una reforma muy noble que atiende a un asunto en el que el 90 por ciento de los que están en lista de espera para recibir un órgano y que se lo trasplanten, el 90 por ciento de estos que están en lista nacional, simple y sencillamente se quedan esperando toda la vida, porque no llegan, no hay los órganos suficientes y desde luego no hay la infraestructura ni el personal médico suficiente para eso”, señaló.

AJE