“No hay ley que obligue a dar apoyo de cierre presupuestal”

México

Tras la acusación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre que el gobierno federal “frenó” la entrega de 700 millones de pesos a su administración, Aristóteles Núñez, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó en 10 puntos su perspectiva del caso.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva expuso su posición: 1. Todas las entidades piden ese apoyo de cierre. 2. No hay convenio para ello, esa cantidad, necesaria para cerrar, se conoce entre octubre y noviembre de cada año.

3. No hay presupuesto para ello, los diputados no aprueban eso en el decreto del presupuesto anual. 4. Es un reflejo de la mala planeación financiera de los estados y de la mala costumbre de las entidades federativas.

5. No hay artículo en ley alguna que obligue a dar apoyo de cierre presupuestal. Se da a cuenta de participaciones del siguiente año. 6. No se les olvide, esos recursos son contribuciones de los ciudadanos, no son de la Federación ni de los estados.

7. Que levanten la mano las entidades que estén de acuerdo en eliminar esos apoyos de cierre. A ver si es cierto que quieren agotar, de fondo, la discreción y la corrupción. En el fondo hay una inconsistencia en el argumento del gobierno estatal.

8. Diputados, senadores y líderes de los partidos han ido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en compañía de gobernadores a pedir ese apoyo por años.

9. Todos los que ayer estaban en el evento han dicho, en ciertas ocasiones, que deben acabarse los mecanismos de manejo discrecional en la entrega de los recursos. Ayer (lunes), por la represalia que existe, dejaron en la basura su dicho y apoyaron el mecanismo discrecional.

10. Lo deseable sería que se terminaran esos apoyos de cierre, a los ciudadanos nadie les da su apoyo de cierre.

NO FUE LA ÚNICA ENTIDAD

En respuesta a los señalamientos de Corral, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, destacó que el gobernador mencionó varios convenios que no se pagaron, pero uno se realizó el 29 de diciembre y para otro se les dio una cuenta de banco equivocada, por lo que no pudieron depositar el monto.

“Nos dieron apenas el número de cuenta ayer”, pero los recursos ya no se depositarán porque son del año fiscal pasado, aclaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Sobre el convenio de fortalecimiento financiero, por 700 millones de pesos, explicó que el gobierno de Chihuahua tiene por concepto de transferencias federales 42 mil millones de pesos, por lo que dicha suma representa solamente 1.5 por ciento.

Asimismo, detalló que la cláusula 2 del convenio dice que estos recursos están sujetos a suficiencia presupuestal: “Los otros recursos que pudimos pagar los pagamos, éste no, hubo otros estados en los que tampoco se pagaron”.

González Anaya comentó que en una reunión el 4 de enero de este año recibieron al gobernador, al subsecretario de Ingresos y al procurador fiscal, y platicaron sobre el tema; “le dije que hubo un problema de insuficiencia presupuestal para el año pasado”.

Por lo cual, para este 2018 se tiene que renovar el convenio, porque es otro año fiscal, ellos presentarán una controversia, “pero no tiene otro trasfondo que esto: insisto en que todos los recursos por ley se les han transferido”.

“Sacamos un comunicado con unidad, sobrio y técnico, con las razones por las cuales no se pudo hacer. Son recursos adicionales y la razón por la que no hubo suficiencia presupuestal es porque nuestro mandato en Hacienda es mantener la estabilidad macroeconómica”.

El secretario también subrayó que Chihuahua recibió recursos extraordinarios adicionales a los presupuestados durante todo el año anterior; indicó que fueron mil millones de pesos más en participaciones y casi mil millones más en aportaciones.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez, rechazó que se haya entregado una cuenta de banco equivocada, ya que el gobierno estatal abrió y habilitó las cuentas y cumplió los procedimientos para recibir las aportaciones de los convenios.

“En los días 20 y 21 de diciembre la SHCP recibió los oficios; se le informó la apertura de cuentas donde se depositarían los recursos de los convenios de Fortalecimiento Financiero y Desarrollo Regional signados en diciembre”, dijo.

Con información de: Silvia Rodríguez, Notimex y Juan José García.