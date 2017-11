Ex alcaldesa advierte por 'difamaciones' en su contra

Ciudad Victoria

"Me he mantenido respetuosa de quienes están en el gobierno y quiero seguir así, pero no toleraré difamaciones e injusticias" declaró Lety Salazar, ex presidenta municipal de Matamoros, al rechazar los señalamientos de presuntas irregularidades en sus cuentas públicas cuando estuvo al frente del municipio.

No tengo ningún bien adquirido o propiedad que haya hecho con dinero de los ciudadanos o con recurso de procedencia ilícita, lo poco que tengo es con el fruto de mi esfuerzo.

Destacó que el trabajo realizado en seguridad pública, terminó con los guachicoleros que tanto ponian en peligro a la ciudadania, clausuraron establecimientos de lavado de dinero.

En este sentido destaca que “Parte de la seguridad que disfrutan hoy en Matamoros es parte del trabajo realizado, aqui estoy y aquí estaré, segura, con mi conciencia tranquila, ni antes, ni después, los tiempos de Dios son perfectos”.

Por medio de un video con una duración de 3 minutos 42 segundos, la panista responde que todas sus cuentas públicas han sido solventadas en tiempo y forma, y no ha recibido ninguna nueva notificación, por lo que no entiende por qué se le señala que sus cuentas tienen irregularidades.

“De las cuentas del 2014, 2015 y 2016 por parte de la Auditoria Superior del Estado se pidió solventar algunas observaciones, cosa que se hizo en tiempo y forma, por lo que confío en que las autoridades califiquen todo pronto y lo aclaren como corresponde”, explicó.

Asegura que está orgullosa del trabajo realizado, ya que puede ver de frente y a los ojos a todos los matamorenses, segura de que cuidó y trasparentó todos los bienes, dijo la ex Presidenta Municipal.