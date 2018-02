Leticia Herrera Ale respeta decisión de los que se van

Durango

Al entregar la papelería complementaria para su registro como precandidata a Diputada Federal por el Distrito 02, Leticia Herrera Ale, aseguró que los priistas están listos para ganar y quienes han abandonado las filas del tricolor, se "adelantaron" al tomar esta decisión, pues nada les garantiza que el partido que les abrió las puertas, les cumpla lo que les promete.

“Ojalá no se dejen engañar porque todos tuvieron muchas oportunidades en el Partido Revolucionario Institucional, a lo mejor se adelantaron un poquito y ojalá que no sean engañados que no les vayan a cumplir”, dijo.





"A unas gentes les da gusto que uno se registre y a otros no, pero no se trata de darles gusto sino de un compromiso que tengo porque siempre he sido una mujer leal y mi amigo José Antonio Meade me ha pedido que lo apoye y con mucho gusto lo voy a hacer, vamos a sacar esta campaña y la vamos a trabajar bien", dijo.

Además señaló que siempre ha sido respetuosa de las decisiones que otras personas tomen, al referirse a quienes han abandonado las filas priistas (como Héctor Vela, Juan Ávalos y Julián Salvador) destacando que son temas personales y que si ya no quieren estar en el PRI, tienen todo el derecho de decidir a qué partido se quieren ir en busca de oportunidades.

“Pero a mí me enseñó mi padre, a caminar por una sola línea, soy priista y jamás lo voy a negar, imaginen a mi edad los injertos no pegan”.

Sin embargo, aceptó que un caso de este tipo, sólo sería en un caso extremo, pero por el momento, quienes se han ido del PRI, dijo, es una decisión que se les respeta. Leticia Herrera agregó que puede darse una desbandada grave del PRI, pero que tendrán sus motivos para irse del partido, aunque dijo que no se puede ver como una crisis porque tampoco son todos.

Cuestionada sobre si esta salida de priistas, pudiera disminuir o poner en riesgo los resultados del partido tricolor en el próximo proceso electoral en Durango, dijo que sin duda se trata de cuadros valiosos los que se han ido.

Finalmente Leticia Herrera se refirió a la descalificación del petista Gonzalo Yáñez, quien señaló que la caballada del PRI, está “flaca”, opinión que la priista respondió “yo creo que flaca, flaca, pues no, yo creo que no vio bien”, concluyó.

dcr