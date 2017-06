Descarta procurador secuestro de Leslie: "Fue privación"

Monterrey

Leslie Rubí Oviedo Martínez, encontrada sin vida en el patio de una casa en la colonia Mirasol, no fue secuestrada, y sus asesinos "la pagarán caro", aseguró la Procuraduría General de Justicia.

En entrevista, al término de una tercera reunión en materia de seguridad, Bernardo González Garza señaló que podría haber más personas involucradas en el caso de la menor, y que en el trascurso del día podría haber noticias.

"No hubo una pretensión económica por parte de la personas que la tenían privada de la libertad y por eso no se cataloga como un secuestro, por eso hay una diferencia entre una privación y un secuestro, y como no hubo una pretensión, aunque sí fue una privación", descartó.

Leslie, de 17 años, desapareció la noche del 8 de junio cuando fue privada de la libertad por tres sujetos que se desplazaban en un taxi blanco con amarillo, en las calles Pizarra y Ágata, en la colonia San Bernabé.

Durante más de dos semanas, los familiares y conocidos de la joven llevaron a cabo una intensa búsqueda, recurriendo a los medios de comunicación y a las redes sociales.

Se activó la Alerta Ámber y la Procuraduría inició una investigación, por medio de la cual se logró ubicar a un sospechoso, quien habría señalado el lugar donde ultimaron y enterraron a la menor, cuyo cuerpo fue hallado el 24 de junio pasado.

Este miércoles, González Garza confirmó que la Alerta Ámber fue activada con prontitud.

"Yo le quisiera decir que sí (se activó la alerta) todas las diligencias están enumeradas, todas las que realizó el Ministerio Público, la coordinación con autoridades federales para darle seguimiento en la Alerta Ámber.

"No quisiera estar yo en los zapatos de la familia, por supuesto, lo entiendo, fue un acto cobarde lo que hicieron con esta muchacha, lo que sí les puedo asegurar y lo digo ante todos los medios, es que la van a pagar, van a pagar con Ley estas personas de lo que hicieron", dijo.