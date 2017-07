DiCaprio agradece a Peña por proteger a la vaquita

Leonardo DiCaprio celebró el esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto en la conservación de la vaquita marina, debido al anuncio de que el gobierno mexicano prohibió de manera permanente el uso de redes de pesca en el Golfo de California.

"Excelentes noticias: ya es oficial la prohibición de las redes de pesca. Gracias a todos los que contribuyeron a lograrlo, incluyendo a Enrique Peña Nieto y World Wildlife Fund", publicó DiCaprio en Twitter y el presidente mexicano lo retuiteó.

Great news as the permanent ban on gillnets has been made official. Thank you to all who helped make this happen including @EPN and @WWF. https://t.co/eISo15PCn6