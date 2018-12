Legislatura local no autorizará más deuda al GEM

Claudia Hidalgo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, advirtió que la Legislatura local no va a aprobar más deuda al gobierno del Estado de México.



Sólo están en condiciones de valorar una posible reestructura, pues el monto ya supera los 38 mil millones de pesos.



“Vamos a ver si nos están haciendo un planteamiento para renegociar o restructurar la deuda, no lo conocemos; si la presentan la estaremos valorando; lo que nosotros tenemos muy claro es que tenemos que garantizar la viabilidad del ejercicio de la administración pública y esto implica tomar las medidas que más convengan, así puedan ser dolorosas o no, pero hay que tomar medidas que garanticen la viabilidad de la administración”.









El 20 llega el Paquete Fiscal

Los diputados locales esperan la entrega del Paquete Fiscal 2019 este jueves 20 de diciembre, fecha en la cual termina el plazo para hacer entrega de las iniciativas de ley de Ingresos de la entidad, Egresos, así como del Código Financiero, donde se definirá el tema de la tenencia, y la Ley de Ingreso de los Municipios.

El documento será turnado el mismo jueves a análisis a comisiones, donde se tienen previstas Finanzas, Planeación y Gasto Público, así como Legislación y Administración Municipal, a las cuales se podrán integrar el resto, de acuerdo a la temática abordada.

Plazos

Legalmente los diputados tienen hasta el 31 de diciembre para tener el documento final que regirá el siguiente ejercicio fiscal.

La previsión es que pueda ser aprobado a más tardar el 27, pero si es necesario -adelantaron- llegarán hasta el límite. En total tendrán 11 días, de los cuales sólo seis son hábiles.

Cada una de las fracciones parlamentarias está adelantando trabajo, con el paquete actual para identificar los renglones más sensibles y hacer las propuestas específicas en comisiones, en los días siguientes.

Gestiones

Previo a estos trabajos, diversos sectores han hecho fila en la Legislatura.

Hace unas semanas lo hizo el fiscal de Justicia y este lunes el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México quien presentó su proyecto de presupuesto, donde plantea un déficit para el cual piden apoyo.

“Lo que nosotros le respondimos es que con mucho gusto vamos a atender su petición a partir de que conozcamos ya la propuesta integral del Ejecutivo, donde viene incorporada la propuesta de la UAEM”, apuntó.

Ellos, agregó, están planteando y demostraron con números el gran déficit que trae la UAEM, no sólo en adeudos, sino para su operatividad, lo cual se revisará con mucho cuidado, a partir de lo propuesto por el Ejecutivo.

“Nosotros tenemos una visión de que hay que atender los sectores prioritarios, desde luego educación que tiene que ver, desde la educación básica a la superior es parte de nuestro interés atender y vamos a ver cómo viene también el presupuesto para el conjunto del sistema educativo tanto el estatal, como el federalizado y a partir de ahí ya podremos tomar algunas decisiones”.

Los trabajos, añadió, para este y otros rubros empezarán formalmente y con bases específicas hasta que tengan el documento, donde se espera un incremento de al menos 10 mil millones para llegar a 290 mil millones de pesos.



La idea que tienen es que el 45 por ciento del presupuesto del estado tendrá que orientarse a tres rubros: educación, salud y programas sociales.



