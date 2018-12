Milenio Digital

Alfredo Lecona, abogado y activista defensor de derechos humanos, señaló que Morena no escuchó las recomendaciones que organizaciones, como la ONU y la CNDH, hicieron sobre la formación de la Guardia Nacional y aprobó el dictamen.

"Es una señal terrible, es evidencia clara de que no escuchan lo que 16 personas dicen. La ONU, la CNDH, Amnistía Internacional, entre otras, recalcaron los peligros de aprobar el dictamen en los términos que había propuesto inicialmente Morena", señaló.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Lecona dijo que la propuesta no incluye contrapesos reales, pues acusó que el Senado tendría la facultad de disolver la Guardia Nacional, sin embargo, Morena tiene mayoría y se necesitan tres cuartas partes para hacerlo.

El activista irrumpió en la Cámara de Diputados junto con integrantes de la organización Seguridad sin Guerra mientras se discutía la aprobación del dictamen esta tarde; escribió “aquí no se escucha” en una mampara y demandó a los legisladores atender las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, explicó que algunos legisladores de Morena se acercaron a él para respaldar su postura y que incluso le pidieron documentos para sostener la argumentación; "me dijeron que no son levantadedos y están convencidos que la gente no votó por una Guardia militarizada".

Lecona pidió a los legisladores que la propuesta no se vote precipitadamente y adelantó que se tiene planeado que sea discutida el sábado en el pleno del Senado.



