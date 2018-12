Jannet López Ponce

En su segunda conferencia matutina de la semana, esto fue de lo que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Sueldo del Presidente

Dijo que su primera quincena como presidente fue por un monto de 76 mil 159 pesos con 59 centavos, pero que en cumplimiento a la ley devolvió a la Tesorería 22 mil 313 pesos, por lo que le quedaron 53 mil 846 pesos con 30 centavos.

"Me entregaron 76 mil 159 pesos con 59 centavos, es el sueldo neto pero cumpliendo con el artículo 127 de la Constitución y del ajuste que se hizo del plan de austeridad, voy a recibir 53 mil por eso estoy regresando 22 mil", comentó.

Pidió a los servidores públicos hacer lo mismo.

Salarios mínimos

Recordó que ayer se inició una etapa nueva en la política salarial, dijo que cumplió su compromiso de aumentar al doble el salario en las zonas fronterizas.



Aseguró que se evaluará la política de la franja fronteriza, pues su implementación permitirá que empresarios paguen mejores sueldos y que haya una mejor recaudación que compense el pago de contribuciones.



Recorte a universidades

Informó que hablará con rectores de universidades para explicarles el por qué de los recortes al gasto en el Presupuesto de Egresos 2019 y reiteró que la educación es de los ramos que más gasto público va a manejar, ya que implica una inversión de alrededor de 500 mil millones de pesos.

"Hay disminución en el pago de sueldos y en otros gastos de operación, de todas maneras se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos, es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara", dijo.

Recalcó que hay inconformidad por la reasignación del gasto y porque se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno; sin embargo, pidió tener en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados.

"Sobre las manifestaciones están en todo su derecho, siempre vamos a garantizar el derecha a la protesta, a disentir con toda libertad, nosotros siempre ejercimos ese derecho, la libertad no se implora, se conquista, si hay inconformidades y protestas es normal, lo qué hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva", acotó.

Cruzada contra el hambre

El Presidente dijo que la Cruzada Nacional Contra el Hambre no será sustituida con otro programa, sino con todas las acciones del gobierno federal enfocadas en garantizar una mejor calidad de vida para los más pobres.



"Todo el programa de gobierno va destinado a atender a los más pobres, no es un programa, es todo el gobierno, espero que nos vaya bien con este plan y van a mejorar las condiciones de vida".

Respecto a las investigaciones y los recursos que no se han aclarado, el indicó que no contaba con todos los elementos “por eso no puedo opinar más”, pero celebró que haya transparencia en el manejo de recursos y en la aplicación de los distintos programas federales.

NAIM

El Presidente aseguró que su administración está cumpliendo el compromiso de responder a accionistas y contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y dijo que puede asegurarle a los mexicanos que se resolverá el problema de saturación aeroportuaria.

No hizo más comentarios, pues advirtió que los funcionarios de Hacienda le pidieron ser prudente con el tema de los bonos y las inversiones.

“Quiero ser prudente, me lo han pedido los servidores públicos de Hacienda, nada más tengo permitido externar de que se va a respetar las inversiones en bonos y se va a responder a los que tienen contratos y que la nación, el pueblo de México, va a beneficiarse”.



Seguro Social

Advirtió que no habrá obligación del Seguro Social de atender a los enfermos sólo en casos de emergencias y que el Seguro seguirá atendiendo a sus derechohabientes, la atención médica y medicamentos serán gratuitos para los que no tienen seguridad social.

"No va a haber obligación del Seguro Social de atender sólo el caso de emergencias, vamos a atender a los que no tienen seguridad social con ellas unidades médicas, el seguro social seguirá atendiendo a sus derechohabientes.

"La atención médica y medicamentos serán gratuitos para los que no tienen seguridad social", planteó.





